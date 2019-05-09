影／同婚專法藍綠立委無共識 隔空互嗆 17日再拚三讀

2019-05-09 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



由行政院、綠委林岱樺、藍委賴士葆所提出的「同婚專法」三個版本，今(9)日在立法院經過60分鐘協商後，立法院長蘇嘉全裁示，本月14日進行逐條協商，並在17日拚院會三讀通過。

2017年5月24日，司法院公布大法官釋字第748號，宣布現行民法未保障同性婚姻自由及平等權已屬違憲，2年內必須修改相關法律，否則同婚便可直接適用民法。行政院所提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》條文，草案中規定，當事人的繼承權及財產權利準用民法婚姻規定，以及準用民法以外的其他法規關於配偶、夫妻或婚姻的規定，及配偶或夫妻關係所生之規定，簡單來說就是以「同性婚姻」為名義保障同性法律關係；賴士葆版《公投第12案施行法草案》則是「同性家屬」，林岱樺版的《司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法草案》則為「同性結合」。

民進黨立委尤美女表示，賴士葆版本將「婚姻關係」給刪除，而林岱樺版本所提到的「同性結合」在定義上尚未有明確界定，因此如果草案真的通過，將造成法律上的大紊亂；不過賴士葆表示，行政院版本是「掛羊頭賣狗肉」，根本等同完全比照民法婚姻章，他尊重大法官釋憲，但同時強調外界也必須尊重去年「婚姻限定一男一女」的公投結果。

由於今日協商未果，因此必須延至14日才會開始逐條討論，民進黨立委管碧玲表示，各政黨代表發言時，的確有很多信念、見解都不一樣，但是整體氣氛是互相尊重的。