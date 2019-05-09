台北市節電冠軍在這裡！1成5省電用戶

2019-05-09 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台電今首度公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，以2018年度夏月（6-9月）和2017年同期用電相比，從22縣市中各挑出實際節電用戶占比最高的鄉鎮市區，台北市節電王由松山區奪冠，去年夏月共有約6.7萬戶民眾節電，節電用戶佔比達15.4%，節電度數超過1300萬度。

高雄市則由左營區拿下第一，超過12萬戶實際節電，佔比達19.6%，節電度數逾1900萬度，而新北市永和、台南市永康、台中市潭子等共22鄉鎮市區各自奪得所屬縣市的夏月節電冠軍。

台電表示，根據統計夏月用電平均每月多120度，鼓勵民眾參與節電獎勵活動，去年超過270萬戶民眾響應、節電達13億度，發出逾10億元節電獎勵金，而之後活動也將結合App集點抽獎，民眾節電就有機會獲得電動機車、LED電視及掃地機器人等價值800萬元獎品。

台電指出，去年起編列3年共75億元預算投入「縣市共推住商節電行動」，結合中央與地方政府協助更新用電設備、建置智慧能源管理系統等，如拿下高雄節電王的左營，即以此補助推動民眾燈具、冷氣、冰箱等設備更新，而過往軍眷近期陸續改建新社區、住商大樓，也是節電助力。

台電表示，夏月因增加空調等用電，平均一個家庭用戶每月會比非夏月多用電約120度，為鼓勵民眾節電，只要登錄節電獎勵活動（已累計340萬戶，不用重複登錄），用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限，如去年節電達13億度、發放超過10億元。