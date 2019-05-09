龍燕又槓 林佳龍：停止清泉崗門戶計畫是台中莫大損失

2019-05-09 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台中市長盧秀燕日前批評交通部將台中機場定位為廉航基地，台中人無法接受；台中市督發局也已撤回清泉岡門戶計畫。交通部長林佳龍今天在臉書發文反駁，指這是機場發展策略之一，他擔任台中市長時推動清泉崗機場門戶計畫，擔任交通部長後也不會停止建設台中國際機場，「此時停止門戶計畫對台中人而言是莫大的損失，期盼市府審慎思考」。

林佳龍在市長任內推動台中機場升格，提出清泉崗門戶計畫，送內政部都委會審查，國發會也通過台中國際機場2035年整體發展計畫，要投入240億元，擴建停機坪、滑行道與第三航廈，預計2035年達到年旅運1000萬人次。

盧秀燕上任後，台中市都發局向內政部都委會撤回清泉崗門戶計畫，重新定位台中機場。盧秀燕日前也表示，台中市已躍升第二大城，機場規模連高雄小港機場還不如，交通部規畫要等到2035年以後才會正式升格，如果讓民進黨繼續執政，台中機場升格就遙遙無期，還說交通部把台中機場定位為廉航基地，「但搭廉航就是要省錢，有多少人會多花上千元交通費到台中搭廉航？」

林佳龍今天上午在立法院說台中市搞錯了，若有航空公司願意以機場作為基地，可帶動相關產業發展，會盡快跟台中市府說明。

林佳龍下午隨即在臉書發文表示，對於部分誤指台中國際機場將發展成為「廉航基地」的說法，事實上這只是機場的發展策略之一，並非全部。近年來廉價航空深受年輕人、背包客喜愛，機場運能與周邊維修、地勤及零組件產業的發展，也要抓緊這項商機；此外，包括華信、立榮、國泰、港龍等傳統航空公司，也持續在台中開闢新的航線。

他說，大家都希望台中未來愈來愈好，但要實現理想必須採取正確行動，過去幾年台中國際機場旅運人次逐年成長，去年已達到263萬人次，包括直飛東京在內的航線航點也持續增加，這是很不容易達成的成果。此時停止門戶計畫對台中人而言是莫大的損失，期盼市府審慎思考。

林佳龍說，機場不僅影響著客貨進出，更關係到國家競爭力，因此政府規畫機場未來發展，在時間上要有遠見，評估十年甚至二十年後的需求，在空間上也必須宏觀，考慮機場周遭都市的發展，讓城市與機場共榮發展。