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民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

2019-05-09 15:55聯合報 記者周佑政╱即時報導

遠見雜誌8日公布最新的總統大選民調顯示，高雄市長韓國瑜支持度，不論對上蔡英文總統或是前行政院長賴清德，即使台北市長柯文哲也參戰，韓都居於領先。對此蔡總統今天表示，民調有很多不同的取樣方法，也有很多不同目的所做的民調，「那個民調，跟現在一般人的理解方向好像剛好相反」。

蔡總統下午到高雄視察「高雄新市鎮開發為科學園區進度報告」。正值民進黨總統初選之際，這場視察會後，有媒體詢問，英系是否有所謂的「滅賴（賴清德）三部曲」。蔡總統說，她有注意到有媒體的頭版報導這樣的事情，「寫小說是寫小說，但新聞報導又是另外一件事情。以報導的形式，出來像是小說情節，是不存在的」。

蔡總統說，她要呼籲，媒體畢竟是公器，新聞報導必須是負責任的新聞報導，「這個報導最不可取的，就是介入政黨內部，也企圖產生政黨內部的矛盾」。

蔡英文、賴清德之爭白熱化，傳出國營事業工會動員蒐集電話，聲援英系屬意的手機民調方式。對此蔡總統說，近來的謠言蠻多，她不知道這件事。

國民黨立委蔣萬安昨天在立法院內政委員會閒聊時，脫口「其實支持韓國瑜的，都是比較沒理性」，正好被尚未關閉的麥克風錄下。事後不滿蔣萬安發言的「韓粉」，湧入蔣萬安臉書留言批評。被問及蔣萬安是否被霸凌？蔡總統說，「喔，蔣萬安還好吧？」

蔡英文總統今天下午前往高雄視察「高雄新市鎮開發為科學園區進度報告」。記者黃義書／...
蔡英文總統今天下午前往高雄視察「高雄新市鎮開發為科學園區進度報告」。記者黃義書／攝影
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民調蔣萬安韓國瑜
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