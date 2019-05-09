民調輸韓國瑜 蔡英文：跟一般人理解剛好相反

2019-05-09 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



遠見雜誌8日公布最新的總統大選民調顯示，高雄市長韓國瑜支持度，不論對上蔡英文總統或是前行政院長賴清德，即使台北市長柯文哲也參戰，韓都居於領先。對此蔡總統今天表示，民調有很多不同的取樣方法，也有很多不同目的所做的民調，「那個民調，跟現在一般人的理解方向好像剛好相反」。

蔡總統下午到高雄視察「高雄新市鎮開發為科學園區進度報告」。正值民進黨總統初選之際，這場視察會後，有媒體詢問，英系是否有所謂的「滅賴（賴清德）三部曲」。蔡總統說，她有注意到有媒體的頭版報導這樣的事情，「寫小說是寫小說，但新聞報導又是另外一件事情。以報導的形式，出來像是小說情節，是不存在的」。

蔡總統說，她要呼籲，媒體畢竟是公器，新聞報導必須是負責任的新聞報導，「這個報導最不可取的，就是介入政黨內部，也企圖產生政黨內部的矛盾」。

蔡英文、賴清德之爭白熱化，傳出國營事業工會動員蒐集電話，聲援英系屬意的手機民調方式。對此蔡總統說，近來的謠言蠻多，她不知道這件事。