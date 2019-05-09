反對台灣民主「倒退嚕」 台大醫：向呂副總統致敬

2019-05-09 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



立法院內政委員會審查「公投法」部分條文修正草案，今天朝野攻防持續上演，雙方吵翻天。台大醫院前副院長王明鉅說，前副總統呂秀蓮昨天的五點意見，擲地有聲，這才是真正的民主進步，他向呂副總統致敬，還有網友稱讚呂副跟蔣萬安一樣，都是說實話的乖小孩。

行政院日前通過「公民投票法修正草案」，要求提案人及連署人「應附具國民身分證影本」，前副總統呂秀蓮發表聲明，舉出五大理由，抨擊該草案侵犯個人隱私及公民投票權之行使，阻撓直接民主之實踐。她呼籲立法委員，無分朝野，本於尊重憲法及維護人權之旨意，共同反對，以免台灣民主「倒退嚕」。

王明鉅在臉書PO文指出，呂副總統提到的第三點，連署需在6個月內完成近29萬份，還要依各縣市鄉鎮區分別造冊，手續繁瑣，時程緊湊，如今又強加國民身分證影本，徒增公投困難，居心何在?他特別喜歡這句，「居心何在?」

王明鉅向呂副總統致敬，網友也紛紛按讚，還有網友稱讚呂副跟蔣萬安一樣，都是說實話的乖小孩。欣賞說真話的人，民進黨內的孤鳥，極少數有良心的；還有人留言，可惜是邊緣到綠營根本沒人鳥她； 可惜祖母綠只能當傳家寶，偶爾讓民進黨拿出來刷美麗島的存在感，已經不是主流黨意。

王明鉅說，是不是主流黨意不重要，是不是講她心裡的真話才重要。