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賴清德見安倍心腹：若當選總統將推動日本5縣食品進口解禁

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陳扁參加感恩餐會是否踩四不紅線 陳致中：到時就知

2019-05-09 15:09聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁今天午後搭近2時的高鐵北上，要參加今天晚上凱達格蘭基金會6時30分在典華飯店舉辦的感恩募款餐會。陳水扁曾在臉書揚言今晚要上台、演講、談政治、也要接受媒體採訪，今晚扁是不是真的踩四不的紅線？陳水扁的兒子陳致中表示，到時就知道。

陳水扁北上參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會總是受到許多支持者歡迎，礙於保外就醫期間要守台中監獄的規定，他倒未上台演講談政治，面對媒體採訪也不發言。此次北上，陳水扁向中監申請獲准。

陳水扁募款保外就醫
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