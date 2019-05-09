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【重磅快評】花戰：郭董與小英的花言巧語和罩門

2019-05-09 15:02聯合報 主筆室

母親節將到，郭台銘今天早上親自到內湖花市買花送給母親和太太；蔡英文搶先插花在臉書上貼文，借花交鋒；兩人各有花言巧語，但也各有罩門。

郭台銘配花，自備花語：紫藍色繡球花（代表希望、忠貞、永恆、美滿），將與紅色康乃馨一起送給媽媽，表達感恩；桔梗（象徵永恆的愛），和粉紅玫瑰一起送給太太，謝謝平日辛勞；香水百合（寓意偉大純潔的愛）則是買給自己的。

進入花市前，郭台銘還大談美中貿易戰與自貿區／自經區，並引述媒體數落一下「民主退步黨」。進入花市後，霸氣的郭董，難得文青；雖是帶著小抄唸花語，鏡頭前硬漢柔情的身段，仍然為自己增加了不少參與大選的誠意。

蔡英文插花貼文搶版面，隱隱然帶著較勁意味，給人感覺似乎是緊盯著郭董行程，率先打一場花之戰役。

小英也有隱藏版花語：她說前幾天就特別去了內湖花市（郭董今天才去），親自聽取大家對於花卉產業的看法和建議（郭董知道什麼是國家領導人的高度嗎），還收到了好幾束漂亮的花（郭董，這才叫做深受人民愛戴）。

蔡英文還說她過去也常常和媽媽去濱江市場，買菜順便買花，買到大家都以為她媽媽在批發賣花。但在蔡英文還能陪媽媽上市場買菜的那個年代，一般家庭，包括員警之子郭台銘家裡，其實沒有餘錢買花，更遑論買花買到像批發；所以，這是要提醒民眾蔡大小姐的豪門出身嗎？

如果郭台銘買花只知送媽媽老婆，那麼蔡英文到花市還能背出台灣花卉生產與外銷產值，並順口談談拓展外銷經費不足、從業人口老化和缺工等問題，無疑是以國家領導人的高度，比下了郭台銘。

不過，這些話聽在花農花商耳裡，可能很容易想起，蔡英文還沒上任前就煞有介事地走了一趟產業之旅，參觀花卉產銷班，甚至體驗當花農，但說好與國際接軌的台灣新農業呢？三年過去，如今才想到要說，「會請相關部門」給我們花卉產業協助？

一場花戰，郭董扮文青，誠意十足，但略顯僵硬，而且高度不夠；小英站上了國家領導人高度，卻與庶民距離遙遠，更洩露了天下人皆知的國家機密——蔡政府國政荒疏。

蔡英文和郭台銘母親節前分別前往花巿，各有「花」揮。圖／取自蔡英文臉書、記者曾吉松...
蔡英文和郭台銘母親節前分別前往花巿，各有「花」揮。圖／取自蔡英文臉書、記者曾吉松攝影
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郭台銘郭董蔡英文
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