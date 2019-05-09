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公投和大選脫鉤？黃士修嗆：明年大選公投不缺席

2019-05-09 13:08聯合報 記者徐偉真╱即時報導

立院審查公投法，朝野立委為了條文內容展開攻防大戰；重啟核四公投領銜人黃士修今天表示，他提出的公投力拚5月底完成第二階段連署，7月中預計成案，要努力讓公投案和明年總統立委選舉合併舉行，「除非中選會有種選前獨立舉辦公投，但結果一定會狠狠打臉民進黨」。

黃士修說，立法院現在正審查公投法，但他的提案已經進入第二階段連署，他估計公投法最可能在6月臨時會時通過，但他的公投案適用現行規則，連署不需附身分證影本，作為公投提案人，他要努力讓中選會沒有政治空間行使裁量權，力拚本月底連署達標，目前各縣市的志工都非常努力。

黃士修說，若5月底能達標、6月初送件，依法戶政機關查對加上中選會裁量共40天，公投案預計7月中成案，成案後六個月要舉行公投，所以按照時間來算，拖過明年1月中舉辦就違法，因此他認為一定要併大選舉行。

黃士修說，去年初的媒體民調顯示，民眾對核電支持率約六成，連綠營支持者都有六成，今年初的媒體民調單純問核四，支持度有55%、反對40%，但那時公投還沒正式開跑就有55%支持率，所以他很有信心，若真的在12月獨立舉辦公投，同意票比例和結果會狠狠打臉民進黨。

黃士修說，目前已經提出的其他公投案，若無刻意阻擋，預計9月送件、10月成案，都應該合併大選，但民進黨現在很怕對政權保衛不利的公投，屆時若9月送件，中選會也可能脫鉤辦理，等過完農曆年才辦，那時大家對選舉的熱忱都消退了，投票率不會太高。

黃士修說，公投法當然有要修的地方，但他認為該修的地方是中選會的權責問題、法規，還有若行政機關極度縮限解釋，扭曲公投案通過的精神，相關人員需不需要懲處，這才是要修的，而不是在選務上刁難提案人。

重啟核四公投領銜人黃士修。本報資料照
重啟核四公投領銜人黃士修。本報資料照
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公投黃士修中選會
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