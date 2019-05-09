立院又空轉 公投修法決戰6月臨時會

2019-05-09 14:08 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麗玉 ╱台北報導



立法院內政委員會上午預定續審「公投法」部分條文修正草案，清晨國民黨立委再度占領主席台，並搬出當年修改公投法的蔡同榮、林義雄兩位綠營大老的人形立牌，要綠營立委退回目前的「公投法」修正草案。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法院內政委員會審查公投法部分條文修正草案，首日在藍委杯葛下空轉一天，今天朝野攻防持續上演。由於民進黨早已設定本周完成初審，藍綠今清晨就動員攻防。據了解，由於公投法修正有其急迫性，立院下會期進入選戰立委都沒空，民進黨要讓公投法修法在六月召開臨時會決戰，力拚三讀。

為防止民進黨變更會議室續審法案，藍營立委把無會議進行的302會議室鑰匙孔灌滿「三秒膠」，以防被綠營突襲。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

為杯葛公投法審查，國民黨立院黨團總召江啟臣清晨五時就爬窗占領內政委員會主席台，另為防堵民進黨團臨時換會議室，書記長吳志揚上午六時許也占領無議程的經濟委員會，更有藍委將司法法制委員會門鎖塗上三秒膠，避免民進黨更換會議室。

中選會副主委陳朝建到場備詢，朝野攻防再上演，藍委高喊「反對鐵籠公投、退回李進勇」，並拿出林義雄、蔡同榮的人形立牌，要綠委問一下林義雄、蔡公投，還播放「夜襲」。綠委則反嗆「偽造文書、不敢修法」，並喊「韓粉來了、韓粉要理性」，議事一上午持續空轉。

對於議程延宕，民進黨籍召委張宏陸除了預借下午所有空著的會議室，以隨時變更場地，更表示必要時下下周就再排審，不過加上一個月協商期，勢必公投修法會決戰六月中旬的臨時會處理，民進黨團總召柯建銘說，內政委員會會再排審公投修法，程序也會開臨時會。

【記者徐偉真╱台北報導】重啟核四公投領銜人黃士修表示，他提出的公投力拚5月底完成第二階段連署，7月中預計成案，努力讓公投案和明年總統立委選舉合併舉行。