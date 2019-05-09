朝野攻防各出絕招 公投修法決戰6月臨時會

2019-05-09 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院內政委員會審查《公投法》部分條文修正草案，首日在藍委杯葛下空轉一天，今天朝野攻防持續上演。由於民進黨早已設定本周完成初審、送出委員會，藍綠今清晨總動員，再次朝野攻防，據了解，由於公投法修正有其急迫性，立院下會期進入選戰立委都沒空，因此民進黨有決心，《公投法》修法六月召開臨時會拚三讀。

國民黨立院黨團為罷審「鐵籠公投」，總召江啟臣清晨五點，爬窗占領內政委員會主席台，另為防堵民進黨團臨時換會議室，書記長吳志揚上午六點半也占領經濟委員會主席台，並有藍委將司法法制委員會門鎖塗上三秒膠。綠委七點多陸續到場，看到主席台已被占領，只能在委員席吃早餐、聊天，總召柯建銘還向綠委開玩笑「開始自習吧！」

中選會副主委陳朝建八點多到場備詢，朝野攻防再度上演，藍委高喊「反對鐵籠公投、退回李進勇」，並拿出林義雄、蔡同榮的人形立牌，要綠委問一下林義雄、蔡公投，還有藍委拿出手機播放「夜襲」，被調侃「韓粉來了！」綠委則反嗆「偽造文書、不敢修法」，並喊「韓粉來了、韓粉要理性！」，朝野互嗆議事空轉。

民進黨團總召柯建銘說，內政委員會會再排審公投修法，程序也會開臨時會。對於議程延宕，民進黨籍召委張宏陸除預借下午所有空著的會議室，好隨時變更場地，更表示必要時下下週就再排審，不過加上一個月協商期，勢必公投修法會決戰六月中旬的臨時會處理。

吳志揚表示，國民黨立院黨團不滿中選會僅用三頁、八百六十一個字修正草案報告，修法草率硬過，更不滿連署須附加身分證影本，等同是提高門檻、綠色恐怖；另外大選、公投要不要一起辦，修法將「應」改成「得」，質疑民進黨有利就綁大選，不利就脫勾，這像話嗎？甚至任命打手級李進勇出任主委，民進黨就是民主殺手。