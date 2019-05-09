鴻海部分產線將遷高雄 郭台銘：真心幫韓國瑜建設高雄

2019-05-09 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜約定，鴻海將把深圳、天津部份產線移到高雄，因兩人都是國民黨可能總統參選人，郭的動作也引發揣測。郭上午受訪表示，在他還沒有起心動念要選總統時就決定要在高雄投資，當初真的想幫助韓在高雄好好建設。記者周志豪／攝影 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜約定，鴻海將把深圳、天津部份產線移到高雄，因兩人都是國民黨可能總統參選人，郭的動作也引發揣測。郭上午受訪表示，在他還沒有起心動念要選總統時就決定要在高雄投資，當初真的想幫助韓在高雄好好建設。

但郭台銘強調，蓋廠是實體經濟，絕對會做，他絕對把高雄的軟件、硬件整個起來。郭台銘更說，這次配合就講到高雄市不是要有一個自貿區，他想做出一個典範，想辦法再跟美國簽一些FTA，為台灣打出一條生路。