跟騷法修法卡關？內政部：盼更多討論建立可行防護網

2019-05-09 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



跟蹤騷擾防制法修法「卡關」，內政部今天表示，目前立院協商的版本賦予員警責任過多，但還有很多模糊的地方，未來員警執行上難以認定，恐無法有效遏止，內政部希望再討論，建構一個明確可行的防護網。

立院日前朝野協商跟騷法，但因內政部和警政署認為修法和其他法律重疊、案件量大排擠治安維護工作，要求暫不推動，現代婦女基金會等公民團體及立委今天舉行記者會，呼籲政府儘速提出修正條文。

內政部今天發布新聞稿表示，政府非常重視國人安全，對婦幼安全的保護更不容有一絲一毫疏漏，因為跟蹤騷擾行為的加害人常屬病態行為，相關防範、執行及調查等作業非單靠警察所能獨力完成，婦幼安全相關的法律包括家庭暴力防治法、性騷擾防治法、性別工作平等法及性別平等教育法等，需與相關協力機關一起合作，綜合檢討立法，才能跟其他法令共同架構防護網，提供人民安全無慮的生活環境。

內政部指出，目前立法院協商的跟騷法，仍有一些未盡完善之處，需要再更周延考量，例如：未賦予員警調查權限、適用範圍可能與家暴法等其他現行法令重疊、對於病態行為人未納入心理諮商措施、跟騷態樣模糊難以認定等；若貿然實施，恐無法真正阻絕跟騷行為，反而使執行的員警無所適從，造成社會不必要紛擾。