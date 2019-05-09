祝母職者母親節快樂 蘇貞昌：續宣導性平觀念

2019-05-09 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



5月12日就是母親節，行政院長蘇貞昌有別於慣例母親節只感謝媽媽的說法，他今特別在行政院會感念自己的母親，並向全國所有媽媽以及擔任母職角色者表達敬意與祝福，更表示政府將持續宣導性別平等觀念，破除社會中對於母職的刻板印象。

蘇貞昌曾說，「媽媽、太太、三個可愛的女兒，是我最大的精神支柱，也是我活力的泉源。」但蘇母蘇江清蓮民國104年病逝，享耆壽94歲，幕僚都稱蘇貞昌對母親十分孝順，尤其蘇母頻繁進出醫院期間，蘇貞昌幾乎都陪伴在側。

適逢母親節，蘇貞昌在院會中感念母親，也祝福全國所有媽媽以及擔任母職角色者母親節快樂，他說在當代社會及家庭結構中，擔任母職角色者，需兼顧職場與家庭，備極辛勞。政府以具體政策及資源支持，來降低家庭養育負擔，除積極擴展平價教保服務，提供育兒津貼，也研擬友善家庭的就業職場對策，鼓勵民間企業參與托育服務，協助受僱者兼顧工作與家庭照顧責任。

蘇貞昌表示，政府亦持續宣導性別平等觀念，破除社會中對於母職的刻板印象。我也鼓勵家庭中的每個成員，都應該要培養共同分擔家務的習慣，以實際的作為，減輕照顧家庭的辛勞。