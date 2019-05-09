眾院通過《台保法》 專家：需看川普態度

2019-05-09 12:27 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國眾議院8日無異議通過「台灣保證法」，專家對此看法不一。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook 美國眾議院於8日無異議通過「台灣保證法」。對此，專家看法不一，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則表示，在美中注定對抗的情況下，川普總統沒有理由不通過《台保法》，這對台灣安全有更高的保障。不過台大政治系副教授陳世民分析，還需要看川普是否會簽字，因為法案正式通過會讓中國反彈。

中美對抗已成定局

美國聯邦眾議院8日投票表決：「2019年台灣保證法案」獲得無異議通過；「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案則以414票贊成、0票反對，17票棄權的壓倒性高票數通過。美國眾議員夏波表示，美國沒有理由基於中國抱怨就自我限縮與台灣關係，美國應在台灣遭受中國壓迫時挺身而出。

蘇紫雲受訪時表示，以前美國就希望透過讓中國經濟發展，使中國走向民主化的道路，但從中國2001年加入WTO後，中國國防預算至今成長了10幾倍，而中國逐漸的崛起讓美國意識到中國擴張的危險，美國全國現在從行政到立法部門，不分黨派都支持《台保法》，美國的態度是很明確的。

因此他認為，即使沒有台灣，美中貿易戰還是會發生，而《台保法》在軍事、外交、經濟等方面都有明確承諾，要加速對台軍購F-16V跟美台FTA簽署，還有未來美國海軍也會協防台灣海峽，這些都是比以往更強烈的訊號，台灣確實可以從美國方面獲得許多「實質」幫助。

美國會說到做到嗎？

不過，陳世民則提到，由於目前是眾議院通過，後續川普會不會簽字會是值得關注的焦點，由於《台保法》比起已往美國對台法律都還更強烈，因此在美中貿易戰下，川普可能將《台保法》做為談判籌碼，如果中國到時候談判繼續拖延，導致川普簽署法案，由於該法案有對台明確安全承諾，一定會引起中國很大反彈。

政大外交系副教授黃奎博受訪時也認為，美國近來強烈的表態，加上蔡英文政府近來更親美的態度，讓外界對有當初中共對蘇聯「一面倒」政策的質疑，但他強調，在目前川普總統很少對外動用武力的情況下，台灣如此親美，不一定會換得美國出兵。

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