親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
賴把公辦當競辦?
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

眾院通過《台保法》 專家：需看川普態度

2019-05-09 12:27台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美國眾議院8日無異議通過「台灣保證法」，專家對此看法不一。（Photo on W...
美國眾議院8日無異議通過「台灣保證法」，專家對此看法不一。（Photo on Wikimedia Commons）
分享
美國眾議院於8日無異議通過「台灣保證法」。對此，專家看法不一，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則表示，在美中注定對抗的情況下，川普總統沒有理由不通過《台保法》，這對台灣安全有更高的保障。不過台大政治系副教授陳世民分析，還需要看川普是否會簽字，因為法案正式通過會讓中國反彈。

中美對抗已成定局

美國聯邦眾議院8日投票表決：「2019年台灣保證法案」獲得無異議通過；「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案則以414票贊成、0票反對，17票棄權的壓倒性高票數通過。美國眾議員夏波表示，美國沒有理由基於中國抱怨就自我限縮與台灣關係，美國應在台灣遭受中國壓迫時挺身而出。

蘇紫雲受訪時表示，以前美國就希望透過讓中國經濟發展，使中國走向民主化的道路，但從中國2001年加入WTO後，中國國防預算至今成長了10幾倍，而中國逐漸的崛起讓美國意識到中國擴張的危險，美國全國現在從行政到立法部門，不分黨派都支持《台保法》，美國的態度是很明確的。

因此他認為，即使沒有台灣，美中貿易戰還是會發生，而《台保法》在軍事、外交、經濟等方面都有明確承諾，要加速對台軍購F-16V跟美台FTA簽署，還有未來美國海軍也會協防台灣海峽，這些都是比以往更強烈的訊號，台灣確實可以從美國方面獲得許多「實質」幫助。

美國會說到做到嗎？

不過，陳世民則提到，由於目前是眾議院通過，後續川普會不會簽字會是值得關注的焦點，由於《台保法》比起已往美國對台法律都還更強烈，因此在美中貿易戰下，川普可能將《台保法》做為談判籌碼，如果中國到時候談判繼續拖延，導致川普簽署法案，由於該法案有對台明確安全承諾，一定會引起中國很大反彈。

政大外交系副教授黃奎博受訪時也認為，美國近來強烈的表態，加上蔡英文政府近來更親美的態度，讓外界對有當初中共對蘇聯「一面倒」政策的質疑，但他強調，在目前川普總統很少對外動用武力的情況下，台灣如此親美，不一定會換得美國出兵。

【更多精采內容，詳見

川普台灣保證法
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

公投和大選脫鉤？黃士修嗆：明年大選公投不缺席

2019-05-09 13:08

朝野攻防各出絕招 公投修法決戰6月臨時會

2019-05-09 12:35

跟騷法修法卡關？內政部：盼更多討論建立可行防護網

2019-05-09 12:19

蘇貞昌宣傳幫勞工賺1萬 立委：下季要宣傳虧1萬嗎？

2019-05-09 11:56

蔡英文親美抗中？柯文哲：問題是中國修理台灣綽綽有餘

2019-05-09 11:54

觀光競爭怎麼競爭？ 觀光局長：一周內提出報告

2019-05-09 11:53

舉債2000萬 柯文哲：得票不如預期

2019-05-09 11:47

廢校淪蚊子館？ 立委：應結合地方創生促活化

2019-05-09 11:38

前瞻二期執行率超前 但這2案卡關

2019-05-09 11:29

黃光芹提醒韓國瑜「小心誠信」 指高美蘭發言打了韓一耳光

2019-05-09 11:24

同婚專法決戰 蘇嘉全：17日開到晚上12點也要三讀

2019-05-09 11:17

綠委要求讓同性伴侶榮民進住榮家養老 退輔會接招

2019-05-09 11:16

扁要跟韓國瑜辯貪汙 師大教授：阿扁吃定台灣人

2019-05-09 11:04

怕變更會議室續審公投法 藍委「三秒膠」封空房間

2019-05-09 11:01

影／續審公投法 藍委搬出綠大老立牌阻法案

2019-05-09 10:31

財產申報 柯文哲拚連任舉債2000萬、顏寬恒存款縮水

2019-05-09 09:55

第32州 美印第安納州和我簽署駕照互惠協議

2019-05-09 09:52

候選人總是各說各話，辯論會真的有用嗎？

2019-05-09 09:51

扁嗆韓辯論！宅神：快派黃琪 網友：只有薩諾斯能匹敵

2019-05-09 09:49

影／藍委罷審公投法高喊林義雄 綠委反嗆喊韓粉理性

2019-05-09 09:21

影／繼續罷審公投法 國民黨立院黨團清晨爬窗佔領主席台

2019-05-09 08:41

影／續審公投法 藍綠雙方僵持

2019-05-09 08:12

杜紫宸：藍營全黨噤若「韓」蟬 韓國瑜恐怕將走得孤單

2019-05-09 07:46

殺孩子、非韓不投、蔣介石...她破解「假韓粉」關鍵字

2019-05-09 07:41

公投法修法 國民黨團清晨再占領主席台

2019-05-09 06:03

暗諷王世堅「精神分裂」 柯文哲：我就喜歡嘲笑別人

2019-05-09 01:22

學者：國民黨不能再只靠政治明星「靠行」

2019-05-09 00:32

蔡總統：台美關係密切友好

2019-05-09 00:22

當選總統就特赦陳水扁？ 柯P：我會速戰速決

2019-05-09 00:20

書面報告僅860字…藍罷審公投法

2019-05-09 00:14

覺得賴清德是自虐狂 柯P：2020「柯賴配」我會瘋掉

2019-05-09 00:08

2020要不要選？ 柯P：希望這些人加油，就不用煩到我

2019-05-09 00:05

丁守中提選舉無效之訴 柯文哲：等二審判完再講

2019-05-08 23:51

「有貪就關回去」 扁下戰帖 韓不回應

2019-05-08 23:38

【即時短評】被提名再註銷黨籍 就是中立人士？

2019-05-08 23:02

提名爭議 政院回覆立委：李進勇「現為無黨籍」

2019-05-08 22:57

美眾院通過台灣保證法 卓榮泰：自助始得人助

2019-05-08 22:43

日本外相推特發言 挺台參與WHA

2019-05-08 22:40

沒提中華民國 王金平：對方未提中華人民共和國

2019-05-08 21:26
看更多

熱門文章

是否參選2020？柯文哲終於表態了

2019-05-08 19:44

韓冰、學姊、蔡英文 王世堅最後居然選了她

2019-05-08 16:32

首度曝光！郭台銘決定參選當下 傳了這首詩給曾馨瑩

2019-05-08 17:03

出動軍機、悍馬娶媳婦 公器私用史上最有名是他

2019-05-08 15:39

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

2019-05-09 12:11

管不住嘴至少要關麥克風 一句話變黑的不只蔣萬安…

2019-05-09 08:00

林濁水：蔡頭號戰將陳菊 薪水是總統私人掏腰包？

2019-05-09 06:20

遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

2019-05-08 16:50

郭台銘跟韓國瑜說好了 鴻海深圳天津部份產線移到高雄

2019-05-08 17:28

黃捷給韓國瑜打2分 孫大千：原來農民在她眼中只值2分

2019-05-09 08:09

「柯文哲會選總統嗎？」 老天鵝民調出乎意料

2019-05-08 15:42

羅智強：韓國瑜總統參選之路，面臨非常嚴重的危機

2019-05-09 10:44

蔣萬安批韓粉臉書被灌爆 柯文哲：我笑到翻掉！

2019-05-09 11:39

扁要跟韓國瑜辯貪汙 師大教授：阿扁吃定台灣人

2019-05-09 11:04

媒體問「對手賴清德⋯」 蔡英文反問：你叫他對手啊？

2019-05-08 15:46

高美蘭經手版稅 黃光芹：由此可見家臣之可怕

2019-05-08 16:46

影╱將在日本宣布退選？賴清德：這應該是種干擾

2019-05-08 22:24

深夜談自經區 郭台銘：蔡、賴對貿易都外行

2019-05-09 01:25

與賴吃便當選邊站？綠初選爆陰謀論 英系大反擊

2019-05-09 00:47

殺孩子、非韓不投、蔣介石...她破解「假韓粉」關鍵字

2019-05-09 07:41

杜紫宸：藍營全黨噤若「韓」蟬 韓國瑜恐怕將走得孤單

2019-05-09 07:46

假韓粉退散！ 韓粉圈有這個「通關密語」

2019-05-08 18:11

暗諷王世堅「精神分裂」 柯文哲：我就喜歡嘲笑別人

2019-05-09 01:22

2020要不要選？ 柯P：希望這些人加油，就不用煩到我

2019-05-09 00:05

簡榮宗向黃國昌下戰帖辯自經區 連勝文賭黃不敢

2019-05-08 20:33

除非加一中各表 郭台銘：我不會講九二共識

2019-05-08 17:05

蔣萬安澄清韓粉不理性言論 韓國瑜：完全予以尊重

2019-05-08 16:34

郭台銘談自經區 批蔡政府根本不想提出經濟振興方案

2019-05-08 23:26

賴清德訪日不訪美 北京學者談幕後原因

2019-05-08 19:12

當選總統就特赦陳水扁？ 柯P：我會速戰速決

2019-05-09 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top