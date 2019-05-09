廢校淪蚊子館？ 立委：應結合地方創生促活化

2019-05-09 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



立法院教育文化委員會今天邀請教育部常務次長林騰蛟就「如何善用原住民族文獻史料，策劃以原住民為主體詮釋之系列展覽」進行報告，並備質詢。

立法委員吳思瑤引述教育部提供資料表示，截至5月，全國因少子化等因素廢校的空間達256校已活化，18校未活化。吳思瑤表示，她懷疑這是帳面數字，例如把廢校空間改為地方政府辦公室，也算是活化。

吳思瑤說，在107年已活化的252筆校園資料中，「土地歸還或拆除」是大宗，達67校，其次是做為里民活動中心等「社區集會場所」，共53校。如果只是把公屬機關分享給另一個公屬機關，是封閉式的活化，政府應對廢校空間持更開放、多元的想像。

吳思瑤統計各縣市停辦、遷校後已活化或待活化的校數，數量最多的縣市依序為嘉義縣、屏東縣、高雄市、花蓮縣與台東縣。吳思瑤說，截至107年底仍有22廢校須活化，其中有10校位於地方創生優先地區，建議教育部與文化部合作，結合地方創生推動廢校活化。

吳思瑤以日本為例，日本政府將廢校重新打造成人氣景點，並製作官方文宣宣傳。吳思瑤表示，日本將廢校改造為體驗手做空間、水族館等，甚至把小學打造成米其林餐廳，「日本能，台灣能不能？」