前瞻二期執行率超前 但這2案卡關

2019-05-09 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



工程會工程管理處長何育興。記者賴于榛／攝影 分享 facebook

行政院長蘇貞昌日前宣布前瞻基礎建設第二期執行率大超前，但仍有2大計劃目前招標進度落後，公共工程委員會今赴院會報告「108年度第一季公共建設推動辦理情形」，包括高雄海洋科技產業創新專區計畫與桃園機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫第一季進度都還卡關中。

工程管理處長何育興指出，第一季執行狀態良好，一般公共建設計畫共計222項計畫，年計畫經費3364.27億元，第一季目前已執行576.62億元，年分配經費執行率107.92%、年計畫經費達成率17.14%；前瞻基礎建設計畫公共建設類第2期共計75項計畫，108年特別預算為865.74億元，截至3月底，已執行105.56億元，特別預算執行率達到131.82%，達成率則為12.19%。

前瞻主要落後計畫部分，第一為高雄海洋科技產業創新專區計畫，雖然年累計實際進度8.75%，進度符合，但招標進度落後，原因就是「港池浚挖工程」及「三中心新建工程」各歷經3次流標，影響計畫整體進度，但已分別在日前決標，有望在後續趕上進度。

第二項落後計畫則為桃園機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫，此案年累計實際進度1.52%，落後8.59%，原因是機電標5次流標且桃園機場代辦結構工程延遲交付，目前尚未決標。

行政院長蘇貞昌會中指出，對執行異常或進度落後之計畫，相關部會首長應負起責任、加強督導，設法解決問題，使各項重大建設如期如質完成，發揮效益，主管部會該加速辦理計畫審查、核定的，就加速處理，該督導受補助機關積極辦理規劃設計、發包、施工的，也要確實做好控管，不是錢補助下去就了事，一旦發現問題，就要及時解決，如有需跨部會協助事項，請工程會主動協助。

另外，樂生療養院與大故宮等案子進度依然落後，政委吳澤成稍早受訪指出，該做的事情沒有做好，因此無法一次改善，主要就是這2部會比較沒有工程經驗，譬如說樂生療養院在列工程預算之前，連納骨塔要建在哪裡還不確定，當然有錢也做不了。

吳澤成說，大故宮文資還在審議中，南院國寶館要放在哪裡也還沒有確定，編了工程費當然進行不了，像是故宮本院要封閉整建還沒完整計畫就規劃，都會在執行上遇到障礙，現在工程會都還在輔導當中。