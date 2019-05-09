黃光芹提醒韓國瑜「小心誠信」 指高美蘭發言打了韓一耳光

2019-05-09 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹（左）和高雄市長韓國瑜（右）關係生變。 圖／「POP搶先爆」提供 分享 facebook

資深媒體人黃光芹為高雄市長韓國瑜執筆「跟著月亮走」一書，版權問題各執一詞，對於高雄市觀光局主秘高美蘭，是否以「主秘」身分幫忙喬黃光芹著作版稅？黃光芹今天再度臉書表示，「小心誠信問題!」「危機處理，最怕說謊，一個謊，接著一個謊，把小事化大，演變成誠信風暴。」

黃表示，以韓市長在議會說，高主秘僅在1月4日處理版權問題，當時她尚未上任。黃反問，「是嗎？只處理一次，合乎常理嗎？」黃表示，「我不會說話嗎？我没有留下證據嗎？」「後來高主秘自己跳出來說，4月時她又如何如何，不是打了韓市長一耳光，證明你說謊嗎？」

黃提到，「高主秘謊稱，没有拿走我的電子檔，只要時報出版提供演講輯。是嗎？」「如果事不關己，時報出版何以要知會我？何以跟你們提醒，須經過我的同意？何以要跟我道歉？我何以要發存證信函？」

黃提到，李佳芬何必在她警示之後，請高主秘代為回覆作法？這些都不會留下證據嗎？她說，「動一動口，150萬元即可到手。還想再拿我的原作改一改，再到海外賺一次。」，「高美蘭既然記者出身，那麼好用，你們不會叫她幫你們重新寫一本，也就不會落人軟土深掘、吃人夠夠的口實。」

黃光芹表示，「你們唯一的實話，是再三強調，是我自願放棄版稅的。」「你們每說一次，儼然幫我澄清一次，證明我連該拿的，都放棄掉了。」「事後還放任韓粉說我騙錢、蹭飯，我無非自清而已；而錢你們拿走之後，原本打算真要捐嗎？」黃提到，「經我建議之後，後捐也無妨，事情圓滿落幕不是很好？非要繼續刨、用力打，我是給你們打爽的啊？!」「亡羊補牢，猶未晚矣!」

黃也提到，韓市長先前說不管14、16或21%，他要愈高愈好，反正最後都要捐出去。她認為，韓這個答覆算不錯，可令事情圓滿落幕。没想到，昨天竟冒出個高美蘭，謊話連篇再起事端。

黃也提醒，韓市長用人，常強調對方的學經歷，高美蘭的資歷或許真切，但能力實在有限。更重要的是，高的EQ不高，受訪時，動不動失控、暴走。小小一個官，一付要吃人的模樣，想嚇唬誰呀?!