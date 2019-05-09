同婚專法決戰 蘇嘉全：17日開到晚上12點也要三讀

2019-05-09 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



立法院長蘇嘉全今天主持同婚專法的協商，朝野共識下周二（14日）開始逐條協商，17日將全案交付院會處理，針對無共識的部分，也要處理；蘇嘉全還說，17日當天就將同婚專法列為討論事項第一案，「可以開到晚上12點把它審完」。

蘇嘉全說，雖說同婚大限是5月24日，但要拖到23日那次的院會可能會來不及在三讀後整理條文、並轉呈總統府，「23日不考慮」，因此希望能在17日完成立法，呈請總統公布。

蘇嘉全說，今天先不針對法案名稱和內容進行討論，各黨團確立以政院版、國民黨立委賴士葆版和民進黨立委林岱樺版本去協商，請各黨團回去凝聚共識，帶到下周二的朝野協商現場討論，「沒有共識就不必再解釋了啦，有共識就通過，沒共識就是保留到院會處理，下周二一天應可協商完畢」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，此法無論怎麼修一定要過，等到時候各黨去負責，相信花17日一整天的時間來協商是充足的。

有立委在會中詢問若5月24日後沒有修法完成，會發生什麼狀況，法務部次長陳明堂表示，大法官釋字第748號解釋是針對民法婚姻章，承認同性二人在登記後發生配偶關係，享有權利及義務，但不及於第三人；兩人以外的，大法官沒有特別說清楚，到底和傳統男女結婚有什麼不一樣？要怎麼做？這些細節以法律規範清楚比較理想。沒有講清楚的話，未來會造成訴訟，且訴訟可能沒有依據。