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綠委要求讓同性伴侶榮民進住榮家養老 退輔會接招

2019-05-09 11:16聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院朝野上午協商同婚條款，民進黨立委林靜儀上午要求退輔會，必須開始思考適用這個...
立法院朝野上午協商同婚條款，民進黨立委林靜儀上午要求退輔會，必須開始思考適用這個法條的同性榮民一起在榮家養老的議題，「甚至有一些也不是什麼伴侶，只是我就跟這個人特別親，兩個都男的，沒有同志感情，有沒有機會一起養老的制度？」退輔會主委邱國正允諾，會列入思考。翻攝立法院直播畫面
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立法院朝野上午協商同婚條款，民進黨立委林靜儀上午要求退輔會，必須開始思考適用這個法條的同性榮民一起在榮家養老的議題，「甚至有一些也不是什麼伴侶，只是我就跟這個人特別親，兩個都男的，沒有同志感情，有沒有機會一起養老的制度？」退輔會主委邱國正允諾，會列入思考。

立法院外交及國防委員會上午針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理。林靜儀質詢表示，政府鼓勵61歲以上的夫妻可以來主住轉型的老人公寓，她希望退輔會也可以思考，因為我們今天也在協商同性伴侶法案，現在所有退役榮民過去還沒有、不可能適用這個法條，但是未來有沒有？

她進一步說：這個很新，退輔會還沒想過，她沒有要退輔會回答她，但要思考，若接下來有這樣的需求；甚至有一些也不是什麼伴侶，只是我就跟這個人特別親，兩個都男的，沒有同志感情，有沒有機會一起養老的制度？

對於立委所指適用同婚法條的同性榮民伴侶一起進住榮家養老的議題，備詢的邱國正表示，退輔會還沒思考過，會列入思考；其次若兩個人很要好，要在同一間，榮家現在是這樣作：單人房衛浴設夠用，兩個人也可住同一間，另有四人一間可選擇。林靜儀呼籲，若未來有退休榮民同性兩人要一起生活，退輔會必須思考此事。

退輔會榮民林靜儀同性婚姻同婚
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