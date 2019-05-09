扁要跟韓國瑜辯貪汙 師大教授：阿扁吃定台灣人

2019-05-09 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



陳水扁隔空發話，下戰帖於韓國瑜，要公開辯論其「貪在哪裡，污在哪裡」，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，陳水扁其實是「吃定」了藍綠兩大陣營，而在藍綠鬥爭不可開交之際，更穩穩「吃定」了台灣人，更「吃定」了台灣的法律。台灣的法律，「逢扁必彎」，陳水扁想來還可以縱恣逍遙好一陣子。

林保淳說，陳水扁下戰帖於韓國瑜，要公開辯論其「貪在哪裡，污在哪裡」， 言下之意，他被國際認證、法院判刑的「貪污」罪名，完全都是國民黨或馬英九一手羅織的「政治誣陷」，監獄是為關防罪犯而設置的特殊機構，無罪的人，或是已刑滿補過的人，自然可以脫離囚室，還其本來；至於如陳水扁的因病「保外就醫」，是權宜之計，無論其「病」是真是假，都屬「待罪之身」，一旦病情穩定，還是必須鋃鐺回歸，繼續服刑。

以一個被判刑確定，因病保外的「待罪之人」，居然可以直播、出書、助選、參與政治造勢活動、指點批評政治人物，處處踩到台灣法律的紅線，而相關單位還蓄意護航，任其妄所欲為，已是駭人聽聞，踐踏法律尊嚴到了無法令人忍受的地步了；而今更公然叫陣，宣稱其「不貪不污」，這就不只是踐踏，而是根本無法無天，視法律為無物了。

陳水扁難道將台灣人都看成了呆子傻冒嗎？當然不是。但他之所以敢於如此肆無忌憚、有恃無恐，就是「吃定」了民進黨政府的投鼠忌器，支撐於他背後的扁迷、獨派勢力，雖未必太多，成事不足，但敗事卻綽綽有餘。

民進黨目前蔡賴相爭，又面臨國民黨來勢洶洶的政權保衛戰，對舉足輕重的陳水扁，當然只能百般容忍，甚至欲以「特赦」加以開脫。陳水扁也「吃定」了國民黨，你們充其量只是在野黨，連署要將陳水扁送回監獄的人數再多，對他而言，也不過馬耳東風，誰真有權力將他「關回去」？