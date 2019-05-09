怕變更會議室續審公投法 藍委「三秒膠」封空房間

2019-05-09 11:01 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 許正宏 ╱即時報導



立法院續審「公投法」修正草案，藍營立委甚至把無會議進行的302會議室門把鑰匙孔灌滿「三秒膠」，以防被綠營突襲。記者許正宏／攝影 分享 facebook

立法院內政委員會上午續審「公投法」修正草案，國民黨立委清晨再度占領主席台杯葛議程，為防止民進黨變更會議室續審法案，藍營立委甚至把無會議進行的302會議室門把鑰匙孔灌滿「三秒膠」，以防被綠營突襲。

立法院續審「公投法」修正草案，國民黨立委為防止民進黨變更會議室續審法案，藍營立委甚至把無會議進行的302會議室門把鑰匙孔灌滿「三秒膠」，以防被綠營突襲。記者許正宏／攝影 分享 facebook 【中央社／台北9日電】

立法院內政委員會今天排審公民投票法修正草案，國民黨團清晨5時突襲，搶先坐上主席台，擺出人形立牌；另外還用三秒膠封死另一間會議室的門鎖，防止民進黨更換會議室。

內政委員會昨天、今天排審公民投票法部分條文修正草案，目前共有行政院版、民進黨團、時代力量黨團、親民黨團，及朝野立委個別提案，共27個版本。但昨天會議遭國民黨立委強力杯葛，占領主席台，並阻擋中選會代理主委陳朝建列席，會議停擺一天；國民黨立委今天清晨5時就搶先坐上主席台，會議至今仍未開始。

陳朝建約在8時50分進到會議室，國民黨立委上前包圍，不讓陳朝建到官員席列席。國民黨團總召江啟臣說，中選會的書面報告過了一天仍一字未改，要求陳朝建回去重寫報告，並拿出前民進黨主席林義雄、有「蔡公投」之稱的已故前民進黨立委蔡同榮的人形立牌，喊著「我要公投、還權於民」口號。

為防止民進黨團臨時更換會議室，國民黨立委一早就到昨天已經散會的「司法及法制委員會」所在的紅樓302會議室，用三秒膠將門把鑰匙孔封死，無法開門。

民進黨立委李俊俋表示，去年國民黨提出的所有公投案中，都有超過10萬份連署書是偽造文書，「請問國民黨，為什麼可以死人連署？」國民黨立委也提出4個版本的公投法修正草案，就一個一個來審，國民黨應先看完條文再來說。

國民黨立委林麗蟬則說，「死人連署可以剔除就好」，技術都做得到，民進黨選輸就要改辦法，護航中選會成這樣；國民黨立委黃昭順表示，「叫林義雄來辯論啦，去蔡同榮的墳墓前面下跪道歉啦」。

陳朝建受訪時表示，行政院提出公投法修正草案，會進行相關說明，依現行總統副總統選舉罷免法，若有無黨籍總統參選人要連署，也須檢附身分證影本，中選會是參照這樣的法律規定，做相同、一致的處理，過去也有虛偽連署的情事發生，一樣做這樣的處理，詳細說明會在立法審查過程中，進行理性討論。

媒體詢問，是否擔心今天又在會議室枯坐一天；陳朝建說，列席立法院備詢，針對法案提出說明，是他的法定義務。至於國民黨立委要求重寫書面報告，他說，相關法案審查都是照法定程序，所有議案文書、條文對照表都有說明，會在法案審查過程中進行報告，讓立委能了解不同版本間的差異，並尊重委員會的決定。

本週輪值的內政委員會召委、民進黨立委張宏陸說，希望能將公投法修正草案送出委員會，再交由院會協商，「總不能一直把事情拖在這裡」。