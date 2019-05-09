財產申報 柯文哲拚連任舉債2000萬、顏寬恒存款縮水
根據監察院最新一期廉政專刊，台北市長柯文哲財產申報部分，存款為2446萬9487元，比起前回申報多了857萬元，基金受益憑證308萬8507元，則是少了50萬，其中最大差異是為了拚選舉，他透過信貸帳戶舉債2000萬元，但備註則強調這是週轉金。
柯文哲最新財產申報，共有9筆土地分別登記在他與妻子陳佩琪名下，相較去年多1筆澎湖馬公段資料，建物部分有6筆分別在新竹市、台北市與澎湖縣，其中澎湖縣馬公市馬公段建物為陳佩琪以價額1萬元所繼承，另外新竹市隆恩段公同共有的建物有兩筆，但面積、權利範圍、所有權人與登記時間原因全都一致。
現金部分，柯文哲夫婦申報新台幣9萬7420元，其中包含新台幣、美金、歐元、日圓、澳幣；存款則有2446萬餘元，比起前回申報多了857萬元左右，基金受益憑證308萬餘元，少了約50萬，但多了2個中國基金分別在陳佩琪與女兒名下。
其中最大差異是為了拚選舉透過信貸帳戶舉債2000萬元，但備註則強調這是周轉金，係因2018市長選舉監察院募款帳戶已透支，選舉支出尚有部分未付清，陸續用信貸帳戶支出使用，選舉補助款尚未入帳。
柯文哲去年九合一獲得58萬663票，以一票30元補助款換算，預計能獲得1741萬9890元的補助款，可折抵下來仍有250餘萬的負債。
此期值得關注的還有立委顏寬恒的財產申報，他與妻子名下共有台中市土地65筆，建物23筆，另有一輛BMW大型重型機車，存款部分8579萬餘元，較前回申報少了5658萬餘元，有價證券574萬餘元，事業投資3800萬元，分別投資鹿嶺科技股份有限公司與鹿澤國際開發股份有限公司，但債務部分也高達7509萬餘元。
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