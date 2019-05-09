財產申報 柯文哲拚連任舉債2000萬、顏寬恒存款縮水

2019-05-09 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



是否參選2020？台北市長柯文哲顯然仍在天人交戰。他曾說，到現在為止還沒有準備，就等天亮的時候出兵。本報資料照片 分享 facebook

根據監察院最新一期廉政專刊，台北市長柯文哲財產申報部分，存款為2446萬9487元，比起前回申報多了857萬元，基金受益憑證308萬8507元，則是少了50萬，其中最大差異是為了拚選舉，他透過信貸帳戶舉債2000萬元，但備註則強調這是週轉金。

柯文哲最新財產申報，共有9筆土地分別登記在他與妻子陳佩琪名下，相較去年多1筆澎湖馬公段資料，建物部分有6筆分別在新竹市、台北市與澎湖縣，其中澎湖縣馬公市馬公段建物為陳佩琪以價額1萬元所繼承，另外新竹市隆恩段公同共有的建物有兩筆，但面積、權利範圍、所有權人與登記時間原因全都一致。

現金部分，柯文哲夫婦申報新台幣9萬7420元，其中包含新台幣、美金、歐元、日圓、澳幣；存款則有2446萬餘元，比起前回申報多了857萬元左右，基金受益憑證308萬餘元，少了約50萬，但多了2個中國基金分別在陳佩琪與女兒名下。

其中最大差異是為了拚選舉透過信貸帳戶舉債2000萬元，但備註則強調這是周轉金，係因2018市長選舉監察院募款帳戶已透支，選舉支出尚有部分未付清，陸續用信貸帳戶支出使用，選舉補助款尚未入帳。

柯文哲去年九合一獲得58萬663票，以一票30元補助款換算，預計能獲得1741萬9890元的補助款，可折抵下來仍有250餘萬的負債。