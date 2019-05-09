影／藍委罷審公投法高喊林義雄 綠委反嗆喊韓粉理性

2019-05-09 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院內政委員會今天續審《公投法》部分條文修正草案，國民黨立院黨團為了罷審鐵籠公投，總召江啟臣今天清晨五點爬窗佔領內政委員會主席台。上午八點多，中選會副主委陳朝建到場備詢，朝野攻防上演，藍委高喊「反對鐵籠公投，反對作弊，反對李進勇作弊」，「民進黨問一下林義雄，問一下蔡公投。」綠委則對嗆「偽造文書、不敢修法」、「我要開會！」並喊「韓粉來了、韓粉要理性！」

為了杯葛《公投法》修法，國民黨立院黨團發出動員令，書記長吳志揚昨天晚間十點，就已經在立院待命，除了總召江啟臣爬窗佔領內政委員會主席台，為防堵民進黨團臨時更換會議室，吳上午六點半也佔領經濟委員會主席台，藍委並將司法法制委員會的門鎖塗上三秒膠。民進黨立委則在上午七點多陸續到場，看到主席台已被佔領，只能在委員席吃早餐、聊天，黨團總召柯建銘還向綠委開玩笑「開始自習吧！」

另外，蔣萬安昨天杯葛審查時，因忘了關麥克風，與同黨立委閒聊時，被委員會直播系統錄到「韓粉比較沒理性」發言。今天蔣萬安一到場，馬上被調侃「麥克風、麥克風」，還有委員喊要萬安演習。藍委佔領主席台時，也用手機放出「夜襲」歌曲，被綠委調侃「韓粉來了！」