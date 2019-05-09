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民進黨蔡賴之爭
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土耳其輸不起：伊斯坦堡大選如何「取消重來」？

管不住嘴至少要關麥克風 一句話變黑的不只蔣萬安…

影／續審公投法 藍綠雙方僵持

2019-05-09 08:12聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

立法院內政委員會上午預定續審「公投法」修正法案，清晨國民黨立院黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、及立委黃昭順、陳玉珍、曾銘宗、許毓仁等人再度占領主席台，隨後民進黨團總召柯建銘等人也進入會議室，雙方開玩笑互酸對方，在內政委員會內僵持。

立法院內政委員會上午預定續審「公投法」修正法案，清晨國民黨立委等人再度占領主席台...
立法院內政委員會上午預定續審「公投法」修正法案，清晨國民黨立委等人再度占領主席台。記者許正宏／攝影
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立法院內政委員會上午預定續審「公投法」修正法案，清晨國民黨立院黨團總召江啟臣（中...
立法院內政委員會上午預定續審「公投法」修正法案，清晨國民黨立院黨團總召江啟臣（中）等立委再度占領主席台，隨後民進黨團總召柯建銘（左）等人也進入會議室，雙方開玩笑互酸對方，在內政委員會內僵持。記者許正宏／攝影
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立法院內政委員會上午預定續審「公投法」修正法案，清晨國民黨立院黨團總召江啟臣（中...
立法院內政委員會上午預定續審「公投法」修正法案，清晨國民黨立院黨團總召江啟臣（中）等立委再度占領主席台，隨後民進黨團總召柯建銘（左）等人也進入會議室，雙方開玩笑互酸對方，在內政委員會內僵持。記者許正宏／攝影
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許毓仁江啟臣吳志揚
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