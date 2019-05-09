殺孩子、非韓不投、蔣介石...她破解「假韓粉」關鍵字

2019-05-09 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安昨天脫口「韓粉比較沒有理性」談話發酵，有人留言「要殺了你孩子，讓蔣介石絕後」的偏激文字，引發社會譁然。

國民黨台北市議員游淑慧今早在臉書貼文，一句老話，對孩子不利者，豬狗不如。但她也有些懷疑這些動輒威脅要對孩子不利的「韓粉」真實性。

游淑慧指出，感覺套路都一樣，一次、兩次以後，都以「威脅孩子」的聳動字眼，「讓我有點懷疑，這些是真韓粉呢？」還是也有混水摸魚，想要營造韓粉的激情和暴力的反串韓粉？

她也指出，另外有幾點讓她感覺怪怪的是：

1、兇狠威脅要對孩子不利後，還記得刻意加上「非韓不投」那四個字，有些突兀。

2、一萬多則留言，這個綠營粉專可以精準快速地找出這一則「不理性」的留言，然後某些媒體又快速的新聞報導。

3、一個比較不成文的習慣，不是100%，但她一般聽到，藍營大多稱呼「老蔣總統、蔣公或蔣中正」，而綠營和共產黨比較習慣直稱「蔣介石」。

4、通常藍營或支持者提到蔣萬安時，會感念他是經國先生的後代，比較少會去往上再去連結到「蔣介石」，而這位網友的語氣，也感覺對「蔣介石」並不友善。

游淑慧說，當然她也沒有辦法破案，只是希望警方用最快的速度，去偵辦出這一些拿孩子的生命安全來威脅的IP。

有網友幫忙扮「柯南」指出，「漏掉一點，誰最愛講轉型正義？就是綠色人，而且只有綠色才會憎恨老蔣」。「假的，是1450。真韓粉不會用這樣的字眼」。