公投法修法 國民黨團清晨再占領主席台

2019-05-09 06:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院內政委員會今天續審《公投法》修正法案，國民黨立院黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、及立委黃昭順、陳玉珍、曾銘宗、許毓仁等人，今天清晨五點再度占領主席台，堅持「捍衛民權不能懶、公投修法反獨裁！」

江啟臣表示，這次的《公投法》修法，誰想草率硬過，全民都在看，國民黨團會堅守崗位，要求先開公聽會、並要求實質審議，不可草率。