深夜談自經區 郭台銘：蔡、賴對貿易都外行

2019-05-09 01:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



自經區爭議延燒。鴻海董事長郭台銘昨天深夜透過臉書【郭董 Talkshow 】影片表達立場。郭台銘批評，蔡英文是學法律的，不太懂貿易；賴清德是醫生背景，他們兩個都不太懂自經區。他強調，大家應該來討論，自經區不是只賣農產品，如果他來要負責規畫設置，農產品應該擺最後順位，甚至可以不擺，首要是把台灣的強項，像是工業製成品、半導體、電子產品、五金、機械等外銷，當作自經區重要的產品。

郭台銘指出，中美貿易大戰，保護主義興起，自經區概念於是被提出，成為良好發展的溫床。隨著不同的經濟情勢轉變，自經區的設置的目的當然也隨之有不同的政策定義。

他認為，不是每個國家都有設置自經區的條件，自身必須有很深的從事貿易的基礎環境、水準；若是以出口為貿易導向的國家或地區，自經區設置基本的條件已經完成，在產業供應鏈中，才能占有不可被取代的位置。另外，自經區設置的地區或國家，必須鄰近一個大市場，也必須有很好的地理交通位置而且有不可被取代性，像是台灣之於日本、東南亞、中國大陸，以及美國之於墨西哥。

郭台銘表示，中美貿易戰產生很多衝擊，台灣應該設置自經區，更應該強化自由貿易區設置的觀念的想法，「經濟不只有一種答案」，面向美國、大陸、日本、東南亞出口的貿易區，一般出口產品屬於工業產品居多，農業產品因為有供應鏈關係，農產品實現較困難。

因此，郭台銘說，他目前不會把農業產品當優先順位，台灣的強項在於高科技，我們面對應該是美國市場，再來面對日本市場，再來面對中國大陸市場。

郭台銘表示，台灣市場本身不大，自經區的設置必須以外銷為導向。自經區的特色，一般都是加工、組裝，提高附加價值後再外銷；像是台灣早期的加工出口區，也是一樣的。而加工出口區是勞力外銷，現在則是零組件外銷，「台灣有很好的半導體、軟件、網路、材料、工業等，任何自經區整合起來，必須考慮本身能獲利多少，」他強調，這些問題沒有一成不變的答案，要隨著世界經濟情勢發展、台灣本身競爭力提升，再制定符合台灣自己的貿易區政策。

對於民進黨政府質疑會有「洗產地」的問題，郭台銘舉例，「全世界農產品大部分都是買美國，沒有說賣美國的，」美國國力為何雄厚？他們的農業用2%不到的人力，提供全美117％所需的糧食；大陸則有將近45％人口是農民，產生87％自己吃的糧食，剩下13％是進口。

郭台銘說，論農業效率、成本、品質，美國是第一，因此美國農產品非常具有競爭力，除非是他們自己沒有生產的，像是芭樂。台灣可能運幾個貨櫃過去，但這是一般貿易，和自經區一點關係都沒有。郭也暗酸，畢竟「念法律的是講條文，做醫生對芭樂是能治病，對貿易這塊他們是外行的。」

對於謠傳自經區恐讓對岸的豬瘟豬肉，透過台灣再賣到美國，郭台銘解釋， 自經區是對海關鬆綁，並不是把撤掉海關， 這個問題網友們應該去思考，這是假議題、假消息。