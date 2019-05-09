學者：國民黨不能再只靠政治明星「靠行」

2019-05-09 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜人氣居高不下，卻也引發真假韓粉之爭，國民黨立委蔣萬安昨甚至脫口說出「韓粉比較沒理性」引發熱議。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉說，他仔細想了一下蔣萬安的言論，這裡面可能有一個比較敏感的問題。所謂的國民黨，是否從孫文開始，就一直靠著明星級的「客座政治大咖」在撐場面、續黨命？國民黨是不是早已變成只靠政治明星「靠行」來延續黨命的一個虛擬組織？

胡幼偉在臉書指出，如果國民黨能靠政治理念，吸引一代代的人加入這個組織，而不是只靠像馬英九或韓國瑜這樣的大咖政治明星有個「國民黨員」身分，來撐住這個黨的存在，那國民黨才是一個有實質意義的組織。否則，即使有個國民黨員爆紅了、能吸收大批選票了，大家還是會說：那一咖的勝利，不代表是國民黨的勝利。

胡幼偉表示，大家都說：韓國瑜在高雄市長選舉的勝利，不代表是國民黨的勝利。地氣族幾位長老又在電視上強調，有些名嘴也這麼說：在地氣族中，很多人不是國民黨員。地氣族支持韓國瑜，不等於支持國民黨。

那麼，問題來了。胡幼偉說，國民黨裡會不會有一些人開始質疑，如果韓國瑜當了總統，國民黨會不會就被韓國瑜領導的地氣族給「名存實亡」了？靠國民黨這塊招牌混的人，在韓國瑜掌權的時代裡，是不是都沒得混了？

胡幼偉進一步分析，2008年馬英九以700多萬票當選總統時，跟國民黨有沒有關係？那麼多人當年支持馬英九，跟支持國民黨有沒有關係？馬當年的勝利，是不是代表國民黨的勝利？還是說那只是馬的個人魅力發威？

胡幼偉再問，蔣萬安也有不少粉絲，那跟國民黨有沒有關係？蔣萬安如果還頗有鋒頭，是不是代表國民黨還蠻有鋒頭？想到這裡，更恐怖的問題來了，當年，孫文受大家敬重，跟國民黨有沒有關係？孫文推翻滿清，算不算是國民黨的勝利？還是說，主要是因為清政府做得太爛了，不代表大家肯定國民黨？