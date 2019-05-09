親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴把公辦當競辦?
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

2020要不要選？ 柯P：希望這些人加油，就不用煩到我

2019-05-09 00:05聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
分享
2020總統大選白熱化，台北市柯文哲的動向備受各界關注。柯文哲今晚接受三立《五四新觀點》專訪時，對於是否要參選2020，直言「其實就是五五分」，如果小英總統做得好，民調支持度有超過40%，今天都不應該有這件事情，我們就把台北市政完整的做好。換句話說，其實國家正常，都不希望我們選，自己仍覺得，這不是一個正常的國家應該有的現象。

柯文哲還說，「台北市政做到一半，也是蠻可惜的。」對於參選與否，柯文哲直言「還是猶豫不決」。

柯文哲還提到，自己當了台北市長以後，發現幾乎都沒有辦法照顧家裡的人，有次回到家發現父親需要用拐杖，嚇了一大跳，所以有時候忙到一個程度，都很少有機會和小孩子、爸媽講話，所以就當這個兒子就捐給國家、捐給台灣社會了。

柯文哲強調，如果有人可以做得比我們好，就不需要我們自己做。本來想說2018年選完後，台灣社會會安定一陣子，結果整個台灣社會在過去五、六個月還是很亂，風風雨雨的，政治不應該只有選舉。

對於兩岸的中心思想，柯文哲表示，兩岸一家親就是一個底線，代表我也不會故意去激怒、惹毛你，但是你要尊重我的存在。

柯文哲表示「大陸面對柯文哲就是可忍受」，「美國對我的態度是可接受」，這次去美國講完一圈回來，「美國的評語就是OK」、「Acceptable」，就兩個分數考65分；中國大陸的評語是Tolerable，其實在中美之間可以做到這樣子，就「阿彌陀佛」，「日本對柯文哲也不錯」。

對於鴻海集團董事長郭台銘可以直接和美國總統川普見面，柯文哲說，活在世界上常常想的應該是國家最大利益、台灣社會最大利益，不是個人最大利益。主持人追問，所以是覺得郭台銘在尋求個人利益嗎？柯文哲說，「我是說有時候，不要玩過頭。」

柯文還說「我希望這些人可以加油，就不要煩到我」，如果他們可以做得很好，也不必用我們。

柯文哲北市郭台銘
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

覺得賴清德是自虐狂 柯P：2020「柯賴配」我會瘋掉

2019-05-09 00:08

深夜談自經區 郭台銘：蔡、賴對貿易都外行

2019-05-09 01:25

暗諷王世堅「精神分裂」 柯文哲：我就喜歡嘲笑別人

2019-05-09 01:22

學者：國民黨不能再只靠政治明星「靠行」

2019-05-09 00:32

當選總統就特赦陳水扁？ 柯P：我會速戰速決

2019-05-09 00:20

【即時短評】被提名再註銷黨籍 就是中立人士？

2019-05-08 23:02

提名爭議 政院回覆立委：李進勇「現為無黨籍」

2019-05-08 22:57

美眾院通過台灣保證法 卓榮泰：自助始得人助

2019-05-08 22:43

日本外相推特發言 挺台參與WHA

2019-05-08 22:40

沒提中華民國 王金平：對方未提中華人民共和國

2019-05-08 21:26

公投連署須附身證影本？呂秀蓮反對台灣民主「倒退嚕」

2019-05-08 21:20

王金平：台獨是假議題 促統是真壓力

2019-05-08 20:51

蔡英文上街頭喊反核 費鴻泰：這種領導人能不誤國嗎？

2019-05-08 20:03

是否參選2020？柯文哲終於表態了

2019-05-08 19:44

僑務委員會議5月14日召開 凝聚僑力支持國家發展

2019-05-08 19:32

美通過「台灣保證法」 蔡英文：顯示我美關係密切友好

2019-05-08 19:11

阿扁挑戰「四不」？中監：醫療考量准參加感恩募款餐會

2019-05-08 18:58

日外相推文挺台參與WHA 外交部轉推表達感謝

2019-05-08 18:52

假韓粉退散！ 韓粉圈有這個「通關密語」

2019-05-08 18:11

蔣萬安批韓粉挨轟 安粉：我說不出愛安安理由也不理性

2019-05-08 17:48

49年前228謠傳將暴動 黨政情治單位如臨大敵戒備

2019-05-08 17:37

影／自認潛力股！柯文哲認同手機民調：有問題的只有我

2019-05-08 17:19

遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

2019-05-08 16:50

高美蘭經手版稅 黃光芹：由此可見家臣之可怕

2019-05-08 16:46

影／硬派暖男秀暖照 賴清德：一生要做一件讓血會熱的工作

2019-05-08 16:34

蔣萬安澄清韓粉不理性言論 韓國瑜：完全予以尊重

2019-05-08 16:34

韓冰、學姊、蔡英文 王世堅最後居然選了她

2019-05-08 16:32

索羅門邦交生變？找美、澳幫忙有效嗎？

2019-05-08 16:30

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:28

沈智慧：民進黨修公投法昨是今非 設下「公投拒馬」

2019-05-08 15:45

「柯文哲會選總統嗎？」 老天鵝民調出乎意料

2019-05-08 15:42

質詢韓國瑜卻被恐嚇 簡煥宗批「高雄為何變這樣？」

2019-05-08 15:23

與劉結一會面 王金平：台獨是假議題行不通

2019-05-08 14:42

周錫瑋發起關扁陳抗 批柯文哲出席阿扁新書發表是小丑

2019-05-08 14:38

台灣保證法通過 立委：美方友台 宣示味濃

2019-05-08 14:25

公投 中選會：用健保卡連署不符法規

2019-05-08 14:20

公投法說明「3頁861字」 藍委怒撕中選會報告

2019-05-08 14:20

公投 法制局：用身分證影本連署風險高

2019-05-08 14:20

認同手機民調 柯文哲：僅我有問題

2019-05-08 14:20
看更多

熱門文章

扁找韓國瑜辯論「我哪裡貪汙？」 網友一句話突破盲腸

2019-05-08 08:10

首度曝光！郭台銘決定參選當下 傳了這首詩給曾馨瑩

2019-05-08 17:03

韓冰、學姊、蔡英文 王世堅最後居然選了她

2019-05-08 16:32

賴清德與柯文哲對決怎選？ 高嘉瑜：一個是爸一個是爺

2019-05-08 10:34

是否參選2020？柯文哲終於表態了

2019-05-08 19:44

蔡英文反自經區 孫大千諷：逢韓必反、親美反中

2019-05-08 08:07

出動軍機、悍馬娶媳婦 公器私用史上最有名是他

2019-05-08 15:39

黨內互打看不下去 她問：國民黨若拿掉韓流還剩什麼？

2019-05-08 10:26

遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

2019-05-08 16:50

忘關麥克風…蔣萬安閒聊惹議 「韓粉比較沒理性」

2019-05-08 12:32

自經區被小英擋下的滋味 韓國瑜可以問問陳菊跟賴清德…

2019-05-08 08:00

「柯文哲會選總統嗎？」 老天鵝民調出乎意料

2019-05-08 15:42

遠見調查2020選總統／韓國瑜贏面大 黑馬柯文哲緊追

2019-05-08 09:42

曾斥韓國瑜「假韓粉論」 沈富雄自曝遭中天下架

2019-05-08 11:16

批韓粉較沒理性 蔣萬安：呼籲理性 助韓國瑜熱到2020

2019-05-08 12:53

郭台銘跟韓國瑜說好了 鴻海深圳天津部份產線移到高雄

2019-05-08 17:28

扁邀韓國瑜辯論「貪汙在哪？」 陳致中：韓不了解扁案

2019-05-08 11:47

真相只有一個！她用三張圖破解「黑韓者聯盟」

2019-05-08 07:40

一場密會 賴清德「德軍」人馬全曝光？

2019-05-08 09:02

總統初選制度定調 國民黨：不用登記、不用授權委託書

2019-05-08 13:42

海巡執法艦艇強化火力 「鎮海火箭彈」首曝光

2019-05-08 11:02

媒體問「對手賴清德⋯」 蔡英文反問：你叫他對手啊？

2019-05-08 15:46

「韓粉沒理性？」綠網友：蔣萬安講這三字就過關了

2019-05-08 13:15

高美蘭經手版稅 黃光芹：由此可見家臣之可怕

2019-05-08 16:46

潛艦國造廠房明開工 海虎潛艦駛進台船助威

2019-05-08 10:35

沈富雄被政論節目下架 林濁水：假韓粉多加一個中天

2019-05-08 13:18

史上首次！ 40同志家庭現身捍政院版同婚法

2019-05-08 11:36

【重磅快評】謝長廷的那著預防針，到底在防誰？

2019-05-08 12:45

給韓國瑜市政打幾分？ 黃捷：可能2分吧！

2019-05-08 12:31

郭台銘闡述雙腿論：政治改革走了30年 經濟已有點落後

2019-05-07 22:29

吳張會前夕 張亞中：初選勝出一定會給韓國瑜一個機會

2019-05-08 09:09

影╱將在日本宣布退選？賴清德：這應該是種干擾

2019-05-08 22:24

蔣萬安澄清韓粉不理性言論 韓國瑜：完全予以尊重

2019-05-08 16:34

假韓粉退散！ 韓粉圈有這個「通關密語」

2019-05-08 18:11

除非加一中各表 郭台銘：我不會講九二共識

2019-05-08 17:05

簡榮宗向黃國昌下戰帖辯自經區 連勝文賭黃不敢

2019-05-08 20:33

陳吉仲戰自經區：17分鐘戳破自經區傷害台灣農業真相

2019-05-08 14:06

國民黨今公告部分區域立委提名 孫大千在列

2019-05-08 12:27

周刊爆「公器私用」 賴清德：避免誤會不再借用

2019-05-08 11:31

影／基隆市議員呂美玲宣布退出國民黨立委初選

2019-05-08 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top