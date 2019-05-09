2020要不要選？ 柯P：希望這些人加油，就不用煩到我

2019-05-09 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2020總統大選白熱化，台北市長柯文哲的動向備受各界關注。柯文哲今晚接受三立《五四新觀點》專訪時，對於是否要參選2020，直言「其實就是五五分」，如果小英總統做得好，民調支持度有超過40%，今天都不應該有這件事情，我們就把台北市政完整的做好。換句話說，其實國家正常，都不希望我們選，自己仍覺得，這不是一個正常的國家應該有的現象。

柯文哲還說，「台北市政做到一半，也是蠻可惜的。」對於參選與否，柯文哲直言「還是猶豫不決」。

柯文哲還提到，自己當了台北市長以後，發現幾乎都沒有辦法照顧家裡的人，有次回到家發現父親需要用拐杖，嚇了一大跳，所以有時候忙到一個程度，都很少有機會和小孩子、爸媽講話，所以就當這個兒子就捐給國家、捐給台灣社會了。

柯文哲強調，如果有人可以做得比我們好，就不需要我們自己做。本來想說2018年選完後，台灣社會會安定一陣子，結果整個台灣社會在過去五、六個月還是很亂，風風雨雨的，政治不應該只有選舉。

對於兩岸的中心思想，柯文哲表示，兩岸一家親就是一個底線，代表我也不會故意去激怒、惹毛你，但是你要尊重我的存在。

柯文哲表示「大陸面對柯文哲就是可忍受」，「美國對我的態度是可接受」，這次去美國講完一圈回來，「美國的評語就是OK」、「Acceptable」，就兩個分數考65分；中國大陸的評語是Tolerable，其實在中美之間可以做到這樣子，就「阿彌陀佛」，「日本對柯文哲也不錯」。

對於鴻海集團董事長郭台銘可以直接和美國總統川普見面，柯文哲說，活在世界上常常想的應該是國家最大利益、台灣社會最大利益，不是個人最大利益。主持人追問，所以是覺得郭台銘在尋求個人利益嗎？柯文哲說，「我是說有時候，不要玩過頭。」

柯文還說「我希望這些人可以加油，就不要煩到我」，如果他們可以做得很好，也不必用我們。