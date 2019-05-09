韓國瑜質詢「跳針」被罵翻 柯P緩頰：高雄治理比台北難

2019-05-09 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近來因「自經區」議題，跳針似回答「發大財」，近日又身陷「真、假韓粉」之亂，引發熱議，台北市長柯文哲今晚接受三立《五四新觀點》專訪，談到韓流議題時直言，滿意度等於實際值除以期望值，他（指韓國瑜）如果給自己造成壓力，讓期望值變得這麼大，所以他怎麼做都不對。

柯文哲說，像自己的個性，不會就說不會，何必去硬凹，有時候人家對他期望值太高，所以不管他怎麼做，滿意度都達不到， 所以大家都想說他到底有沒有料。

柯文哲還說，坦白講，高雄市的治理比台北市治理更困難，韓國瑜要熟悉，「我覺得沒那麼容易」。

對於韓流近來民調下滑？柯文哲笑說，韓流掉5%，還贏我們10幾％有什麼用。

對於鴻海董事長郭台銘，柯文哲表示，每個人都是自己最大的敵人，所以我們都知道每個人的罩門，每個人都要有能力去論述、解決他的問題，更重要的事他有能力去說服大眾。像是郭台銘在中國大陸大概有80萬至100萬的員工，這是一個好問題，要怎麼處理，還要可以說服台灣的民眾。

至於韓國瑜、郭台銘誰比較好對付？柯文哲說，沒有什麼叫好對付，每個人有每個人的罩門，所以我們現在還不曉得在未來幾個月，他們每個人怎麼去解決他們的問題。