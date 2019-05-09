書面報告僅860字…藍罷審公投法

立法院內政委員會昨天排審公投法，國民黨立委占據主席台，不讓中選會代理主委陳朝建（中）列席。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

行政院提名雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委，遭在野黨批評。立法院內政委員會昨審查「公民投票法」修正草案，國民黨立委霸占主席台，高喊「退回李進勇、罷審公投法」不讓中選會代理主委陳朝建列席，一路杯葛到下午會議時間結束。內政委員會今繼續審查。

針對李進勇被批評「為政黨服務」，行政院近日回覆立委質詢表示，李進勇「現為無黨籍」且依中選會組織法規定，委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一；中選會現任委員十人，僅一人為民進黨，其餘九人無黨籍，即使李進勇未註銷黨籍，仍符合該會組織法黨籍分布規定。

內政委員會昨邀請中選會代理主委陳朝建列席，審查公民投票法部分條文修正草案，包括行政院版、時代力量黨團、親民黨團，以及藍綠立委等二十七個版本。由於政院版草案規定提案人名冊須附具提案人聯絡電話及國民身分證影本，引發爭議。陳朝建到會議室簽到後，立即遭國民黨立委阻擋、推擠，讓他無法到座位上列席。國民黨立委許毓仁甚至撕掉中選會的書面報告。

國民黨團總召江啟臣說，公投法連公聽會都沒辦就要來硬闖，中選會想要沒收人民公投權，變成「鐵籠公投」，且送進來的書面報告只有八百六十個字，分明是藐視立法院；國民黨團並要求退回李進勇人事案。

陳朝建表示，他是依法來列席，尊重內政委員會的決定。至於國民黨立委認為書面報告太過簡陋，他說，法案的審查都照法定相關程序，對於國民黨立委的疑慮，在法案審查時會一併說明。

前副總統呂秀蓮昨天也發表聲明，舉出五大理由抨擊行政院增列公投提案人及連署人應附具國民身分證影本，侵犯個人隱私及公民投票權之行使，呼籲立委無分朝野，應共同反對這項修法。