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出書版稅有無談到21% 高美蘭、黃光芹各有說法

2019-05-08 23:04聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

資深媒體人黃光芹與高雄市長韓國瑜、夫人李佳芬之間的版稅糾紛後續不斷，幫忙韓國瑜夫婦和黃光芹洽談「跟著月亮走」版稅之事的高雄市觀光局主祕高美蘭8日受媒體訪問時表示，完全沒有21%版稅之事。黃光芹隨即在臉書回應，高有談到21%版稅。

高美蘭今天出席高雄市觀光局一項活動時接受媒體訪問，談到「跟著月亮走」一書的版稅，強調她是純幫忙，她也一直要講一件事，就是完全沒有21%版稅這件事，完全沒有，而且她也覺得很奇怪，為何韓國瑜和出版社之間的合約會外洩？那個16%版稅的事為什麼會外洩？

高說，因為是她去談的，所以一開始跟出版社說韓國瑜之所以希望版稅高一點，是因為韓未來要一波波的做公益，韓在一開始就講了這件事。

她並幫李佳芬澄清「其實我們一開始就跟黃小姐講了，一開始就有跟她說，市長很謝謝她，那麼辛苦寫了這本書，請問她是要拿版稅呢？還是要拿稿費？黃小姐她並沒有當面回答我，她用簡訊回答給市長夫人或市長我不太清楚，但是我有看到那個，她要放棄版權，要拿稿費。」

高美蘭說，那時黃光芹開了12萬元，一個字3元， 4萬字，李佳芬後來給黃20萬元。「市長和市長夫人到現在都覺得她（黃光芹）是一個好朋友，他們很謝謝她曾經幫過他們兩位，所以並不是像外面認為的這樣子，我只能告訴你們我知道的部分。」

黃光芹隨後在臉書上貼文指出，高美蘭出面商談版稅問題，一開口即要求比照所謂李敖的21%版稅，遭拒絕後感覺不可思議，驚呼「他是韓國瑜耶！」

黃光芹表示相關細節已不想再做牽扯，唯有想捐公益，要高額版税才有正當性，高美蘭否認開口要過21%版税，自相矛盾，治絲益棼。再說，難道最後敲定的16%，就不算高嗎？至於合約內容，從未曝光，但她是享有權益的一方，應受到基本的尊重與理解，乃天經地義。

高市觀光局主祕高美蘭表示和資深媒體人黃光芹談「跟著月亮走」一書版稅，是「純幫忙」...
高市觀光局主祕高美蘭表示和資深媒體人黃光芹談「跟著月亮走」一書版稅，是「純幫忙」市長韓國瑜、李佳芬夫婦。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜黃光芹李佳芬
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