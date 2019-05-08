【即時短評】被提名再註銷黨籍 就是中立人士？

2019-05-08 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院提名李進勇出任中選會主委風波持續擴大，繼日前立法院內政委員會資格審查爆出「三秒勇」爭議後，今天也波及公投法修正草案的審議遭杯葛。執政黨若不能面對「黨籍人士」出任獨立機關首長的問題癥結，就算立院強行通過李進勇人事案，選務公平仍蒙上巨大陰影。

行政院今年2月25日宣布提名李進勇為中選會主委，由於李進勇的民進黨籍身分，打破2000年以來中選會主委均由無黨籍人士出任的慣例，立即引發在黨野抨擊。李進勇雖於2月27日宣布暫予辦理黨員註銷，但依民進黨「黨員入黨辦法」規定，當不再擔任該項職務，即予恢復黨籍。

以民進黨在國會占過半的席次優勢，要在立法院通過李進勇的人事案毫不困難。但選務貴在公正，去年九合一選舉已因合併公投的選務規畫不當造成諸多亂象，明年更重要的總統及立委選舉就要登場，若連選務公平都被質疑，恐怕只會爆出更多衝突。

李進勇固然有法官、律師等法律專業背景，縱使尋求連任雲林縣長失利，也非不能被拔擢出任政務官；然而，中選會主委並非一般政務官，由無黨籍擔任也已形成重要慣例，斷無「非李進勇不可」之理。

最令人啼笑皆非的是，李進勇被行政院提名之際，尚為民進黨員，在外界質疑聲中才「暫予辦理黨員註銷」，如今行政院回覆立委質詢，直稱李進勇「現為無黨籍」，讓人驚覺原來「黨籍人士」可以立即變身「中立人士」。