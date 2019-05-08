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【即時短評】被提名再註銷黨籍 就是中立人士？

2019-05-08 23:02聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院提名李進勇出任中選會主委風波持續擴大，繼日前立法院內政委員會資格審查爆出「三秒勇」爭議後，今天也波及公投法修正草案的審議遭杯葛。執政黨若不能面對「黨籍人士」出任獨立機關首長的問題癥結，就算立院強行通過李進勇人事案，選務公平仍蒙上巨大陰影。

行政院今年2月25日宣布提名李進勇為中選會主委，由於李進勇的民進黨籍身分，打破2000年以來中選會主委均由無黨籍人士出任的慣例，立即引發在黨野抨擊。李進勇雖於2月27日宣布暫予辦理黨員註銷，但依民進黨「黨員入黨辦法」規定，當不再擔任該項職務，即予恢復黨籍。

以民進黨在國會占過半的席次優勢，要在立法院通過李進勇的人事案毫不困難。但選務貴在公正，去年九合一選舉已因合併公投的選務規畫不當造成諸多亂象，明年更重要的總統及立委選舉就要登場，若連選務公平都被質疑，恐怕只會爆出更多衝突。

李進勇固然有法官、律師等法律專業背景，縱使尋求連任雲林縣長失利，也非不能被拔擢出任政務官；然而，中選會主委並非一般政務官，由無黨籍擔任也已形成重要慣例，斷無「非李進勇不可」之理。

最令人啼笑皆非的是，李進勇被行政院提名之際，尚為民進黨員，在外界質疑聲中才「暫予辦理黨員註銷」，如今行政院回覆立委質詢，直稱李進勇「現為無黨籍」，讓人驚覺原來「黨籍人士」可以立即變身「中立人士」。

此例一開，未來必須保持中立的職務，豈非被提名再註銷黨籍，就可「超越黨派、獨立行使職權」？

立法院內政及司法法制聯席委員會日前審查中選會主委被提名人李進勇（圖中）。 聯合報...
立法院內政及司法法制聯席委員會日前審查中選會主委被提名人李進勇（圖中）。 聯合報資料照／記者杜建重攝影
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李進勇行政院民進黨
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