提名爭議 政院回覆立委：李進勇「現為無黨籍」

2019-05-08 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院提名雲林縣前縣長李進勇出任中選會主委，遭在野黨批評。立法院內政委員會今天排案審查公投法修正草案，國民黨立委一早就霸占主席台，高喊「退回李進勇、罷審公投法」，杯葛議事。不過，針對李進勇被批評「為政黨服務」，行政院近日回覆立委表示，李進勇「現為無黨籍」。

對於李進勇獲提名，國民黨立委馬文君日前特別向行政院提出質詢，強調中選會為獨立機關，本應超然獨立不受政治影響行使職權，不應淪為服務執政黨，強烈要求行政院退回人事案。行政院回覆表示，李進勇原為民進黨籍，經申請註銷黨籍，「現為無黨籍」，符合中選會組織法有關黨籍規定。

行政院回覆內容還提到，依「中央選舉委員會組織法」第3條規定，委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一；中選會現任委員10人中，僅1人黨籍為民主進步黨，其餘9人為無黨籍，即使李進勇未註銷黨籍，也仍符合該會組織法黨籍分布的規定。

行政院也重申，對於中選會主委的提名人選，該院秉持「用人唯才」及「適才適所」原則，從相關領域延攬具法政學識及經驗的優秀人才擔任。

馬文君在質詢中表示，中選會主委立場中立、客觀，沒有黨派色彩，是最基本、最低道德與價值觀的捍衛，民進黨為了維繫政權，竟以酬庸、註銷黨籍方式提名李進勇擔任主委，「不會因為註銷了民進黨籍後，就變得公正與中立，顯然這是酬庸，民主政治玩弄於股掌中」。