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遭質疑喬版稅 韓國瑜：高美蘭當時未進市府

2019-05-08 21:50中央社 高雄8日電

跟著月亮走」一書作者黃光芹臉書提到喬版稅的「高主任」、觀光局主秘高美蘭今天列席高雄市議會備詢。市長韓國瑜說明「高美蘭是今年1月4日受託協調，當時還沒進入市府」。

媒體人黃光芹寫的「跟著月亮走」，由於韓國瑜的太太李佳芬因為版稅問題引起關注。黃光芹多次在臉書貼文提到「高主任」喬版稅，更指這位「高主任」正是高雄市政府觀光局主任秘書高美蘭，且「1月到4月，持續處理出書事宜，角色混淆至有疑義」。

民進黨市議員高閔琳今天點名高美蘭列席市政總質詢，昨天請假未到的高美蘭在質詢開始後進入議事廳，應高閔琳要求先自我介紹。高美蘭說，自己學新聞，有10多年新聞工作經驗，跑過立法院、教育部，後來轉任報社主編，離職後開過行銷整合公司。她說，自己和韓國瑜夫妻倆是同時間認識，不解外界何以要在「閨密」話題上做文章。

高閔琳隨後質詢韓國瑜，外傳高美蘭曾代表韓去喬版稅，質疑她是以私人閨蜜身分？還是觀光局主秘身分？是否利用權勢，有失行政分際？高閔琳強調關注的是「行政分際」、「行政倫理」。

韓答詢時語氣明顯上揚，他說，高美蘭大學時曾在出版社半工半讀，有出版經驗，為此才請她出面幫忙詢問版稅事情；高是今年1月4日受託協調，當時還沒進入市府任職。不解高閔琳為何一定要把事情跟行政不公混在一起，認為高閔琳「太多負面聯想」、「希望高議員陽光一點」。

兩人隨後又是一番言詞交鋒，高閔琳要韓國瑜勿再佔用她的質詢時間。她說「市長你的EQ很不好，我不是來和你吵架的，是來和你討論事情」。提醒韓國瑜市府首長及親信要更注重行政倫理與行政分際，不要被質疑公私不分，人事任用也不要讓外界過度解讀。(編輯:孫承武)

韓國瑜黃光芹跟著月亮走
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