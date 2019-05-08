公投連署須附身證影本？呂秀蓮反對台灣民主「倒退嚕」

2019-05-08 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對行政院日前通過「公民投票法修正草案」，要求提案人及連署人「應附具國民身分證影本」，前副總統呂秀蓮今天發表聲明，舉出五大理由，抨擊該草案侵犯個人隱私及公民投票權之行使，阻撓直接民主之實踐。她呼籲立法委員，無分朝野，本於尊重憲法及維護人權之旨意，共同反對，以免台灣民主「倒退嚕」。

呂秀蓮聲明指出，行政院於4月11日通過「公民投票法修正草案」，其中第9及第12條增列，「提案人及連署人應附具國民身分證影本」；行政院增列的理由有二：一為防止連署偽造，二因總統副總統選罷法規定，無黨籍候選人連署書應附具身分證影本。但她認為，此二理由實屬「頭痛醫腳，本末倒置」，將變相嚇阻公民投票權。

呂秀蓮列出五大理由，反對這項草案。首先，她認為連署如有偽造不實，依公投法予以刪除即可，豈能因少數人之故意過失，懲罰全國18歲以上之國民？

其次，公民投票為憲法保障之直接民權，而國民身分證為全體國人的基本隱私資料；為行使公投權，竟強迫全體公民犧牲隱私權，實乃變相嚇阻公投之進行，必使絕大多數公民望而怯步。

第三，依公投法規定，連署需在6個月內完成近29萬份，還要依各縣市鄉鎮區分別造冊，手續繁瑣，時程緊湊，如今又強加國民身分證影本，徒增公投困難，居心何在？

第四，無黨籍有意參選正副總統者，在全國公民中屬極少數特例，願連署支持者，必屬有高度信賴關係的人，責其附具身分證或無不可，但強制行使公民投票權之18歲以上全國公民亦需如此，根本風馬牛不相及。