王金平：台獨是假議題 促統是真壓力

2019-05-08 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院前院長王金平（左）率團前往廈門等地進行「祭祖尋根之旅」，晚上搭機返回台北，在機場時重申表示「台獨」是不可行的。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 國民黨立委王金平今結束在中國大陸的「祭祖尋根之旅」，於晚間返台。針對他與大陸國台辦主任劉結一會面時，提及「台獨是不可行的」，王金平晚間受訪表示，台獨是假議題，大陸的統一是真壓力，當然要負責、有效且正確的正面回應。

王金平今中午在廈門海悅山莊會見劉結一，並指出，他一向認為中華兒女一家親，本是同根生，血脈文化無法切割，「所以台獨是假議題，根本行不通。」希望兩岸能在九二共識的基礎上，尋求兩岸的新共識。

王金平表示，台獨是不可行的，它是假議題，但來自大陸的統一是真壓力，對於這個壓力要如何因應，「我們是要以負責任、有效的、正確的方式，謹慎地正面來回應」。

王金平表示，當時他談完這句話以後，因為剛好有位宗親提問，時間大概用掉了十、廿分鐘，劉結一也很耐心聽，並具體回答。所以時間一到，什麼問題都沒有答，「他講完話，我講完話，之後這個鄉親問問題回答後，就結束去用餐了。」

由於王金平在行前記者會中表示，如果有需要的場合，他當然會提到中華民國，媒體詢問這次是否提及？王金平表示，因為劉結一並沒有提起中華人民共和國，所以他也沒有提起中華民國。

王金平也說，此次率團前往福建漳州白礁村，是為了回家鄉祭祖，看到那麼多熱烈歡迎他的鄉親朋友，內心非常感動，「看得出來這次祭祖之旅很圓滿、成功，也證明血緣可以當作開啟兩岸和平的基礎，也可以作為為兩岸僵局打開一扇窗的契機。」

此外，國民黨主席吳敦義公布最新初選辦法，不用領表、登記即可納入初選名單，王金平僅說，他還不曉得最後的辦法，要等了解後再回應。