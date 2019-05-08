僑務委員會議5月14日召開 凝聚僑力支持國家發展

2019-05-08 19:32 聯合新聞網 台北訊



108年僑務委員會議將於5月14日至17日於臺北圓山大飯店舉辦。 圖／僑務委員會提供 分享 facebook 108年僑務委員會議將於5月14日至17日於臺北圓山大飯店舉辦，僑務委員會議是海外僑社匯聚建言，共商國事的重要會議，屆時將有來自六大洲165位僑務委員代表海外僑社返國提出建言，促進國家發展。

今年會議以「匯聚僑力，共創國家繁榮」為中心議題，為讓與會委員瞭解國家當前政策，議程特別安排大陸委員會主委陳明通及行政院政務委員唐鳳就當前兩岸政策及政策數位治理進行專題演講，同時也就國防安全、外交推動、經貿發展、華文教育及文化等議題，安排與政府各部會代表座談，聆聽海外僑界建言，以期與會委員返回僑居地後，匯聚僑力成為支持臺灣的強力後盾。另為讓與會委員更深切瞭解僑務委員的任務及使命，今年會議安排與會委員以「僑務委員在僑社的功能」進行分組專題研討，藉由意見交流分享傳承經驗。

值得一提的是，本年會議除議程精彩，議場外展示亦十分多元，僑委會規劃「僑胞卡展示專區」，安排7家商品廠商及5家醫療健檢院所於會場推廣臺灣優質商品及醫療健檢服務，藉此鼓勵僑胞回臺期間能至僑胞卡特約商店享受消費優惠及健檢服務，並邀請協助洽邀海外商店加入特約商店，使僑胞卡成為全球通用的國際卡。

面對新媒體發展趨勢下，僑委會今年1月1日所設置「僑務電子報LINE@」，搭配「僑務電子報」及「僑務電子報YouTube」頻道亦在會場有相關展示介紹，希望透過社群管道及即時推播功能提供最新政府資訊及即時僑務服務。會議結束後並安排與會委員參訪國防建設，見證國防壯盛及國軍訓練成果。

僑委會委員長吳新興表示，走過87年寒暑的僑委會將以實際行動及創新思維，努力翻轉僑務服務，打造更有效能的僑胞服務平臺，他也期盼藉由這次僑務委員會議，聽取各方建言及意見，凝聚共識，落實僑務工作，使全球僑胞不分黨派，支持政府，共同推動國家政經發展。