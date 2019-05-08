假韓粉退散！ 韓粉圈有這個「通關密語」

2019-05-08 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



挺韓台中誓師大會喊卡後，韓粉在挺韓國瑜粉專上替換上韓國瑜戰鬥臉譜，聲稱不怕被抹紅、抹黃及抹黑。圖／陳清茂提供 分享 facebook 國民黨團今天杯葛公投法修法時，立委蔣萬安與同黨立委閒聊時脫口說出「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，因為當時麥克風沒關，掀起風波。有民眾因此到蔣臉書留言怒轟，不過發起挺韓誓師大會的高雄市前鳥松里長陳清茂第一時間切割，認為會去攻擊蔣的絕不是真韓粉，「我們是很熱情，但沒有不理性」，「分辨真假韓粉，自清門戶，韓粉現在也有自己的一套。」

蔣萬安今天一席「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，再釀風暴，但前天取消挺韓台中誓師大會的陳清茂對此嶄釘截鐵表示，會攻擊蔣的，不會是真韓粉。

最近「真韓粉」、「假韓粉」議題發燒，激怒高雄市長韓國瑜高呼「假韓粉退散」，挺韓國瑜的粉專，也po上一張的臉上抹有紅、黑、黃 三種油彩的韓國瑜戰鬥臉譜，宣示不怕被抹紅、抹黑、抹黃。

「最近韓市長一直被人消遣、糟塌，黨內攻擊，黨外亦攻擊，讓人看了不捨。」陳清茂談及真、假韓粉表示，真韓粉是理性的，市長怎麼說，我們就怎麼做，不可能「相害」，假韓粉才會四處攻擊謾罵。

陳清茂說，他手邊經營至少7個挺韓粉專，管理員都有一致默契，只要有韓粉上線出現過激言論，就會馬上上線提醒「1450出現，大家注意」，甚至也會截圖，準備報警揪出，真韓粉很團結，不會隨激烈的對話起舞。