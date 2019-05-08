親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴把公辦當競辦?
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

首度曝光！郭台銘決定參選傳了這首詩給曾馨瑩

49年前228謠傳將暴動 黨政情治單位如臨大敵戒備

2019-05-08 17:37聯合報 記者程嘉文╱即時報導

行政院促轉會今天公布了部分該會蒐集的政治報告，顯示1970（民國59）年，國安局曾研判，「海外叛國份子」有意在二月二十八日發動暴動，利用二二八事件死者子女從事不法活動，以各政府機構為目標，要求警備總部研擬因應對策。當時除了警總之外，參與單位包括國防部總政戰部、調查局、警察、憲兵、國民黨中央委員會第六組（負責大陸「匪情」），各單位被要求比照十月慶典期間接強戒備，嚴格預防謠言與暴亂發生，因此要對各地二二八事件死亡或受刑者的家屬進行清查監控，也要透過國民黨知青黨部與救國團掌握各學校動態，「嚴防糾眾製造事故」。

當然，事實上1970年的二二八前後，並沒有發生群眾運動。此次促轉會新聞稿公布的檔案中，並未提及各單位在執行專案時，是否真的曾經發現類似「造謠」或「暴亂」情資。

促轉會表示，依據已解密的機關檔案，可發現每年的二二八事件週年前後，情治單位會特別緊盯二二八受難者及其家屬的動態，深怕他們藉此紀念「製造暴動」。這種監控計畫，是由軍警與國民黨共同執行，各地方黨部的角色吃重。在檔案中可發現，1970年代曾以「丁亥事件」一詞（1947年為丁亥年）做為「二二八事件」的代稱。

促轉會表示，1970年底，為因應次年的二二八事件24週年，警備總部特別邀集司法行政部調查局、憲兵司令部、台北憲兵隊、台灣省警務處、台北市警察局等單位召開情治會談，討論「加強防範叛國份子陰謀暴亂方案」。原因來自國家安全局的指示，認為「海外叛國份子」有意在二月二十八日發動「暴動」，利用二二八事件死者子女從事不法活動，以各政府機構為目標，要求警總研擬因應對策。

該方案後來修正為「二二八加強防範暴動措施」，處理原則為「事前預防重於事後處理」，防範任何可能形成風潮或群眾之事件。除了對特定對象加強監控之外，警總還要協同憲兵，對電信機構、電視臺、廣播電台、水源地等處加強戒備，並嚴防武器入境以及劫機。被監控對象除了二二八事件相關人員外，也包含因白色恐怖政治案件出獄之「新生份子」。

促轉會新聞稿結語，則再度指向國民黨，強調黨部在威權統治中扮演的角色，並要求配合移交政治檔案：「過去威權統治時期對人民的監控範圍甚廣，參與的機關也不僅只有大家熟知的情治機關，從中可發現國民黨也扮演一定角色，與情治機關共同構成龐大監控網絡的一環。因此，促轉會已在日前將政治檔案審定處分書寄達國民黨，若國民黨能配合將政治檔案歸為國有，必定能有助於還原威權時期的歷史真相。」

促轉會公布警總於1970年「二二八加強防範暴動措施」的公文。圖／促轉會提供
促轉會公布警總於1970年「二二八加強防範暴動措施」的公文。圖／促轉會提供
分享

二二八事件國民黨促轉會
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

2019-05-08 16:50

高美蘭經手版稅 黃光芹：由此可見家臣之可怕

2019-05-08 16:46

韓冰、學姊、蔡英文 王世堅最後居然選了她

2019-05-08 16:32

蔣萬安澄清韓粉不理性言論 韓國瑜：完全予以尊重

2019-05-08 16:34

蔣萬安批韓粉挨轟 安粉：我說不出愛安安理由也不理性

2019-05-08 17:48

國民黨、新黨將合作提名台北市第1選區立委候選人

2019-05-08 17:38

影／自認潛力股！柯文哲認同手機民調:有問題的只有我

2019-05-08 17:19

賴清德啟程訪日 四天四夜行程受關注

2019-05-08 17:15

影／硬派暖男秀暖照 賴清德：一生要做一件讓血會熱的工作

2019-05-08 16:34

索羅門邦交生變？找美、澳幫忙有效嗎？

2019-05-08 16:30

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:28

沈智慧：民進黨修公投法昨是今非 設下「公投拒馬」

2019-05-08 15:45

「柯文哲會選總統嗎？」 老天鵝民調出乎意料

2019-05-08 15:42

質詢韓國瑜卻被恐嚇 簡煥宗批「高雄為何變這樣？」

2019-05-08 15:23

與劉結一會面 王金平：台獨是假議題行不通

2019-05-08 14:42

周錫瑋發起關扁陳抗 批柯文哲出席阿扁新書發表是小丑

2019-05-08 14:38

台灣保證法通過 立委：美方友台 宣示味濃

2019-05-08 14:25

公投 中選會：用健保卡連署不符法規

2019-05-08 14:20

公投法說明「3頁861字」 藍委怒撕中選會報告

2019-05-08 14:20

公投 法制局：用身分證影本連署風險高

2019-05-08 14:20

認同手機民調 柯文哲：僅我有問題

2019-05-08 14:20

柯家有賴清德合照…被問到「蔡柯配」？ 柯媽：不可能啦

2019-05-08 13:21

扁向瑜下戰帖辯貪汙 王淺秋：不考慮這些莫名其妙的事

2019-05-08 13:18

談國家認同 林濁水問韓國瑜：你學過大一邏輯課沒？

2019-05-08 13:18

柯文哲參選2020？ 柯爸不贊成：半途跳出很不自然

2019-05-08 13:14

賴清德批韓錯把文化認同當國家認同 渡也指賴：不要忘本

2019-05-08 13:07

【重磅快評】謝長廷的那著預防針，到底在防誰？

2019-05-08 12:45

再生醫療「製品」還是「製劑」？ 立院為此上午卡關

2019-05-08 12:41

法律技術面待克服 中選會認為健保卡不宜電子連署

2019-05-08 12:37

影／陳時中：前往WHA 讓世界知道台灣的醫療實力

2019-05-08 12:35

昔修法連署免身分證今修回 藍委批蘇貞昌換位子換腦袋

2019-05-08 12:18

陳水扁單挑韓國瑜辯論 洪孟楷：願與貪汙犯直球對決

2019-05-08 12:14

美眾院通過「台灣保證法案」 外交部表示誠摯感謝

2019-05-08 12:10

罷審公投法 江啟臣：綠提高門檻不想讓公投成案過關

2019-05-08 11:57

美通過2019年台灣保證法案 江啟臣：宣示性法案

2019-05-08 11:52

扁邀韓國瑜辯論「貪汙在哪？」 陳致中：韓不了解扁案

2019-05-08 11:47

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:16

東奧若奪4金 教長允諾請千杯珍奶、黃國書請千份雞排

2019-05-08 11:14

立委：女性選手遭性騷案層出不窮 卻求助無門

2019-05-08 10:53
看更多

熱門文章

扁找韓國瑜辯論「我哪裡貪汙？」 網友一句話突破盲腸

2019-05-08 08:10

邱毅：韓國瑜因與王世堅對罵上了神壇 又被小女孩拉下神壇

2019-05-07 22:16

賴清德與柯文哲對決怎選？ 高嘉瑜：一個是爸一個是爺

2019-05-08 10:34

蔡英文反自經區 孫大千諷：逢韓必反、親美反中

2019-05-08 08:07

影／若丁守中勝訴 傳柯文哲將順勢參選2020？柯這麼說…

2019-05-07 18:11

黨內互打看不下去 她問：國民黨若拿掉韓流還剩什麼？

2019-05-08 10:26

自經區被小英擋下的滋味 韓國瑜可以問問陳菊跟賴清德…

2019-05-08 08:00

忘關麥克風…蔣萬安閒聊惹議 「韓粉比較沒理性」

2019-05-08 12:32

批韓粉較沒理性 蔣萬安：呼籲理性 助韓國瑜熱到2020

2019-05-08 12:53

遠見調查2020選總統／韓國瑜贏面大 黑馬柯文哲緊追

2019-05-08 09:42

出動軍機、悍馬娶媳婦 公器私用史上最有名是他

2019-05-08 15:39

真相只有一個！她用三張圖破解「黑韓者聯盟」

2019-05-08 07:40

曾斥韓國瑜「假韓粉論」 沈富雄自曝遭中天下架

2019-05-08 11:16

一場密會 賴清德「德軍」人馬全曝光？

2019-05-08 09:02

「柯文哲會選總統嗎？」 老天鵝民調出乎意料

2019-05-08 15:42

總統初選制度定調 國民黨：不用登記、不用授權委託書

2019-05-08 13:42

王丹：連屁眼這樣下流的用語都聽到 韓國瑜已經出局了

2019-05-07 21:09

扁邀韓國瑜辯論「貪汙在哪？」 陳致中：韓不了解扁案

2019-05-08 11:47

郭台銘闡述雙腿論：政治改革走了30年 經濟已有點落後

2019-05-07 22:29

【重磅快評】手機民調讓蔡英文打開權力慾望的潘朵拉

2019-05-07 18:22

「韓粉沒理性？」綠網友：蔣萬安講這三字就過關了

2019-05-08 13:15

2025廢核條文刪除 台大醫：台灣民主的大笑話

2019-05-07 19:59

海巡執法艦艇強化火力 「鎮海火箭彈」首曝光

2019-05-08 11:02

沈富雄被政論節目下架 林濁水：假韓粉多加一個中天

2019-05-08 13:18

潛艦國造廠房明開工 海虎潛艦駛進台船助威

2019-05-08 10:35

給韓國瑜市政打幾分？ 黃捷：可能2分吧！

2019-05-08 12:31

吳張會前夕 張亞中：初選勝出一定會給韓國瑜一個機會

2019-05-08 09:09

【重磅快評】謝長廷的那著預防針，到底在防誰？

2019-05-08 12:45

與台南立委助理同框直播 她的「水蛇腰」引高嘉瑜讚嘆

2019-05-07 21:00

韓冰、學姊、蔡英文 王世堅最後居然選了她

2019-05-08 16:32

媒體問「對手賴清德⋯」 蔡英文反問：你叫他對手啊？

2019-05-08 15:46

首度曝光！郭台銘決定參選當下 傳了這首詩給曾馨瑩

2019-05-08 17:03

總統初選納手機民調？蔡賴交鋒升高戰火

2019-05-08 00:05

史上首次！ 40同志家庭現身捍政院版同婚法

2019-05-08 11:36

韓國瑜喊話 韓粉誓師大會決暫停

2019-05-07 23:29

手機民調吵翻 沈富雄：賴清德讓人誤會年輕票比較少

2019-05-07 18:50

穿「GATT服」諷韓國瑜？ 蔡英文這樣回應

2019-05-07 17:57

遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

2019-05-08 16:50

周刊爆「公器私用」 賴清德：避免誤會不再借用

2019-05-08 11:31

陳吉仲戰自經區：17分鐘戳破自經區傷害台灣農業真相

2019-05-08 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top