49年前228謠傳將暴動 黨政情治單位如臨大敵戒備

2019-05-08 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



行政院促轉會今天公布了部分該會蒐集的政治報告，顯示1970（民國59）年，國安局曾研判，「海外叛國份子」有意在二月二十八日發動暴動，利用二二八事件死者子女從事不法活動，以各政府機構為目標，要求警備總部研擬因應對策。當時除了警總之外，參與單位包括國防部總政戰部、調查局、警察、憲兵、國民黨中央委員會第六組（負責大陸「匪情」），各單位被要求比照十月慶典期間接強戒備，嚴格預防謠言與暴亂發生，因此要對各地二二八事件死亡或受刑者的家屬進行清查監控，也要透過國民黨知青黨部與救國團掌握各學校動態，「嚴防糾眾製造事故」。

當然，事實上1970年的二二八前後，並沒有發生群眾運動。此次促轉會新聞稿公布的檔案中，並未提及各單位在執行專案時，是否真的曾經發現類似「造謠」或「暴亂」情資。

促轉會表示，依據已解密的機關檔案，可發現每年的二二八事件週年前後，情治單位會特別緊盯二二八受難者及其家屬的動態，深怕他們藉此紀念「製造暴動」。這種監控計畫，是由軍警與國民黨共同執行，各地方黨部的角色吃重。在檔案中可發現，1970年代曾以「丁亥事件」一詞（1947年為丁亥年）做為「二二八事件」的代稱。

促轉會表示，1970年底，為因應次年的二二八事件24週年，警備總部特別邀集司法行政部調查局、憲兵司令部、台北憲兵隊、台灣省警務處、台北市警察局等單位召開情治會談，討論「加強防範叛國份子陰謀暴亂方案」。原因來自國家安全局的指示，認為「海外叛國份子」有意在二月二十八日發動「暴動」，利用二二八事件死者子女從事不法活動，以各政府機構為目標，要求警總研擬因應對策。

該方案後來修正為「二二八加強防範暴動措施」，處理原則為「事前預防重於事後處理」，防範任何可能形成風潮或群眾之事件。除了對特定對象加強監控之外，警總還要協同憲兵，對電信機構、電視臺、廣播電台、水源地等處加強戒備，並嚴防武器入境以及劫機。被監控對象除了二二八事件相關人員外，也包含因白色恐怖政治案件出獄之「新生份子」。