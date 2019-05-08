郭台銘跟韓國瑜說好了 鴻海深圳天津部份產線移到高雄

2019-05-08 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘接受天下雜誌專訪首度透露， 他已經跟高雄市長韓國瑜說好了，「中美貿易戰之下，鴻海計畫將深圳、天津部分產線移到高雄，台灣可望成為鴻海未來高階網通、伺服器設備的中國以外市場製造中心。」 他更說：「誰最適合做台灣未來領導人，要能解決這兩大問題。」 第一個是在兩強之間，要能找到一個和平的、左右逢源的經濟對策。

郭台銘接受天下雜誌專訪表示，中美貿易戰兩強相爭，我們要在兩強之間找到左右逢源的經濟互利對策。他現在正在做的，就是重塑美國的供應鏈，未來他若當中華民國總統，會把整個台灣企業帶到美國去，因為美國畢竟還是最高端的市場。

郭台銘指出，台商回流是平庸式的回流，經濟學上叫比較利益，就是「今天我回來，有沒有比較好、比較便宜？」他並不是把老的東西搬回來，那是平庸式的成長，他是要把新的科技搬進來。美國過去不重視當地的勞工，現在美國總統川普非常重視，所以他要所有的工業搬回去，「我們在幫他做的，就是是供應鏈的重塑」。