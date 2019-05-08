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淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

首度曝光！郭台銘決定參選傳了這首詩給曾馨瑩

郭台銘跟韓國瑜說好了 鴻海深圳天津部份產線移到高雄

2019-05-08 17:28聯合報 記者鄭媁╱即時報導

鴻海董事長郭台銘接受天下雜誌專訪首度透露， 他已經跟高雄市長韓國瑜說好了，「中美貿易戰之下，鴻海計畫將深圳、天津部分產線移到高雄，台灣可望成為鴻海未來高階網通、伺服器設備的中國以外市場製造中心。」 他更說：「誰最適合做台灣未來領導人，要能解決這兩大問題。」 第一個是在兩強之間，要能找到一個和平的、左右逢源的經濟對策。

郭台銘接受天下雜誌專訪表示，中美貿易戰兩強相爭，我們要在兩強之間找到左右逢源的經濟互利對策。他現在正在做的，就是重塑美國的供應鏈，未來他若當中華民國總統，會把整個台灣企業帶到美國去，因為美國畢竟還是最高端的市場。

郭台銘指出，台商回流是平庸式的回流，經濟學上叫比較利益，就是「今天我回來，有沒有比較好、比較便宜？」他並不是把老的東西搬回來，那是平庸式的成長，他是要把新的科技搬進來。美國過去不重視當地的勞工，現在美國總統川普非常重視，所以他要所有的工業搬回去，「我們在幫他做的，就是是供應鏈的重塑」。

不過，郭台銘也說，他現在一人勢單力薄，但他最了解台商，未來若當選總統，一定會借由個人的經驗，幫台商到美國、日本去，帶台商到全世界各地，「因為我不是一家公司的董事長，我是整個台灣科技島的董事長」。

鴻海董事長郭台銘（左）曾南下跟高雄市長韓國瑜（右）合體，郭台銘當時強調未來會大力...
鴻海董事長郭台銘（左）曾南下跟高雄市長韓國瑜（右）合體，郭台銘當時強調未來會大力投資高雄。本報資料
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鴻海董事長郭台銘（左）曾南下跟高雄市長韓國瑜（右）合體，郭台銘當時強調未來會大力...
鴻海董事長郭台銘（左）曾南下跟高雄市長韓國瑜（右）合體，郭台銘當時強調未來會大力投資高雄。本報資料
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台商郭台銘天下雜誌
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