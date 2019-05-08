親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴把公辦當競辦?
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

首度曝光！郭台銘決定參選傳了這首詩給曾馨瑩

賴清德啟程訪日 行程受關注

2019-05-08 17:25聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

投入總統大選民進黨內初選的行政院前院長賴清德，下午啟程前往日本，進行為期5天的參訪，一路上支持者也跟隨他到松山機場送機；賴清德表示，這次是應台僑邀請去做專題報告，台灣的國家情形不只國內國人關心，僑胞也非常關注，利用這次訪問，與日本各界的朋友敘敘舊，見見面，增進彼此的感情。

行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5天的參訪。記者曾學仁／攝影
行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5天的參訪。記者曾學仁／攝影
分享
投入總統大選民進黨內初選的行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5...
投入總統大選民進黨內初選的行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5天的參訪。記者曾學仁／攝影
分享
投入總統大選民進黨內初選的行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5...
投入總統大選民進黨內初選的行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5天的參訪。記者曾學仁／攝影
分享
行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5天的參訪。記者曾學仁／攝影
行政院前院長賴清德（中），下午啟程前往日本，進行為期5天的參訪。記者曾學仁／攝影
分享

賴清德松山機場行政院
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

媒體問「對手賴清德⋯」 蔡英文反問：你叫他對手啊？

2019-05-08 15:46

總統初選 民進黨：下周展開事務性協調工作

2019-05-08 15:38

【重磅快評】土耳其啟示錄：小英選輸不算？

2019-05-08 15:10

蔡賴之爭 卓榮泰：5人小組繼續協商

2019-05-08 14:23

「大選規格」打初選 蔡拉近與賴的距離

2019-05-08 14:13

參選非為特赦扁 賴清德：扁該道歉就道歉

2019-05-08 13:00

新聞眼／遊戲規則變變變 蔡賴都喊「戰到底」

2019-05-08 00:06

總統初選納手機民調？蔡賴交鋒升高戰火

2019-05-08 00:05

鄭文燦談蔡賴對決「考英文或德文 黨很頭痛」

2019-05-08 00:00

賴清德訪紀念館 婦團喊：總統加油！

2019-05-07 19:28

手機民調吵翻 沈富雄：賴清德讓人誤會年輕票比較少

2019-05-07 18:50

【重磅快評】手機民調讓蔡英文打開權力慾望的潘朵拉

2019-05-07 18:22

納手機民調？賴清德：遊戲規則再變 恐傷民進黨制度

2019-05-07 15:55

賴清德：有資源的人 較能製作民調

2019-05-07 14:12

挺英社團致電中執委 遊說初選手機民調

2019-05-07 14:11

民調戰 蔡英文陣營：對比是民主 納入手機是進步

2019-05-07 13:38

綠營總統內戰 難期待「522奇蹟」協調有成

2019-05-02 09:50
看更多

熱門文章

扁找韓國瑜辯論「我哪裡貪汙？」 網友一句話突破盲腸

2019-05-08 08:10

邱毅：韓國瑜因與王世堅對罵上了神壇 又被小女孩拉下神壇

2019-05-07 22:16

賴清德與柯文哲對決怎選？ 高嘉瑜：一個是爸一個是爺

2019-05-08 10:34

蔡英文反自經區 孫大千諷：逢韓必反、親美反中

2019-05-08 08:07

影／若丁守中勝訴 傳柯文哲將順勢參選2020？柯這麼說…

2019-05-07 18:11

黨內互打看不下去 她問：國民黨若拿掉韓流還剩什麼？

2019-05-08 10:26

自經區被小英擋下的滋味 韓國瑜可以問問陳菊跟賴清德…

2019-05-08 08:00

忘關麥克風…蔣萬安閒聊惹議 「韓粉比較沒理性」

2019-05-08 12:32

批韓粉較沒理性 蔣萬安：呼籲理性 助韓國瑜熱到2020

2019-05-08 12:53

出動軍機、悍馬娶媳婦 公器私用史上最有名是他

2019-05-08 15:39

遠見調查2020選總統／韓國瑜贏面大 黑馬柯文哲緊追

2019-05-08 09:42

曾斥韓國瑜「假韓粉論」 沈富雄自曝遭中天下架

2019-05-08 11:16

真相只有一個！她用三張圖破解「黑韓者聯盟」

2019-05-08 07:40

一場密會 賴清德「德軍」人馬全曝光？

2019-05-08 09:02

「柯文哲會選總統嗎？」 老天鵝民調出乎意料

2019-05-08 15:42

總統初選制度定調 國民黨：不用登記、不用授權委託書

2019-05-08 13:42

王丹：連屁眼這樣下流的用語都聽到 韓國瑜已經出局了

2019-05-07 21:09

扁邀韓國瑜辯論「貪汙在哪？」 陳致中：韓不了解扁案

2019-05-08 11:47

郭台銘闡述雙腿論：政治改革走了30年 經濟已有點落後

2019-05-07 22:29

【重磅快評】手機民調讓蔡英文打開權力慾望的潘朵拉

2019-05-07 18:22

「韓粉沒理性？」綠網友：蔣萬安講這三字就過關了

2019-05-08 13:15

2025廢核條文刪除 台大醫：台灣民主的大笑話

2019-05-07 19:59

海巡執法艦艇強化火力 「鎮海火箭彈」首曝光

2019-05-08 11:02

沈富雄被政論節目下架 林濁水：假韓粉多加一個中天

2019-05-08 13:18

潛艦國造廠房明開工 海虎潛艦駛進台船助威

2019-05-08 10:35

給韓國瑜市政打幾分？ 黃捷：可能2分吧！

2019-05-08 12:31

吳張會前夕 張亞中：初選勝出一定會給韓國瑜一個機會

2019-05-08 09:09

韓冰、學姊、蔡英文 王世堅最後居然選了她

2019-05-08 16:32

首度曝光！郭台銘決定參選當下 傳了這首詩給曾馨瑩

2019-05-08 17:03

【重磅快評】謝長廷的那著預防針，到底在防誰？

2019-05-08 12:45

媒體問「對手賴清德⋯」 蔡英文反問：你叫他對手啊？

2019-05-08 15:46

與台南立委助理同框直播 她的「水蛇腰」引高嘉瑜讚嘆

2019-05-07 21:00

總統初選納手機民調？蔡賴交鋒升高戰火

2019-05-08 00:05

史上首次！ 40同志家庭現身捍政院版同婚法

2019-05-08 11:36

韓國瑜喊話 韓粉誓師大會決暫停

2019-05-07 23:29

遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

2019-05-08 16:50

手機民調吵翻 沈富雄：賴清德讓人誤會年輕票比較少

2019-05-07 18:50

穿「GATT服」諷韓國瑜？ 蔡英文這樣回應

2019-05-07 17:57

周刊爆「公器私用」 賴清德：避免誤會不再借用

2019-05-08 11:31

陳吉仲戰自經區：17分鐘戳破自經區傷害台灣農業真相

2019-05-08 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top