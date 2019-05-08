賴清德啟程訪日 四天四夜行程受關注

2019-05-08 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今天稍早率團前往日本東京訪問，一路上支持者也跟隨他到松山機場送機。他出境前接受媒體訪問時表示，這次是應台僑邀請去做專題報告，台灣的國家情形不只國內國人關心，僑胞也非常關注，他從立委、市長到行政院院長任內，跟日本各界都建立許多很好的友誼，也利用這次訪問，敘敘舊，見見面，增進彼此的感情。

賴清德這次訪日行程總共四天四夜，今晚啟程後，12日返回高雄小港機場。根據目前公布的行程，僅說明公開行程集中在東京，12日當天在東京分別與台灣及日本媒體茶敘；並出席東京池袋在日同鄉會舉辦的演講，談「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」。此行是否與日本國會議員見面，更備受矚目。

賴清德發言人林聖哲表示，賴此行主要是受當地台灣同鄉會邀請，前往東京演講，同時拜訪日本各界友人，相關行程皆已自行完成安排。賴清德目前無任何公職身分，此次東京行程都已自行完成安排，沒有動用到外交體系。謝長廷是國家派駐在日本的代表，賴清德基於禮貌，聯繫並告知謝大使訪日的行程，並沒有請謝大使協助。