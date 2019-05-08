遠見民調：若韓國瑜、柯文哲參選 民進黨全輸

2019-05-08 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



台北市長柯文哲（左）與高雄市長韓國瑜（右）。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 針對明年總統大選，遠見近期針對可能的總統參選人進行支持度調查，發現泛藍支持者最看好高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘，泛綠支持者則傾向支持前行政院長賴清德。遠見並進行跨黨派對比式民調，發現如果韓國瑜參選，支持度高出其他競爭者。

「遠見研究調查」再今年4月29日至5月1日進行民調，採住宅電話額手機雙底冊並行，分別完成584份和582份、合計1166份有效樣本，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為正負2.87%。

該民調發現，問及政治立場是國民黨與泛藍暨中間偏向選民，最支持國民黨哪位候選人時，高達41.8％最支持韓國瑜出線，遠高於排名第二的郭台銘（17.1％），前新北市長朱立倫則排第三（11.1％），前立法院長王金平排第四（8.3％）。詢問政治立場是民進黨與偏綠暨中間偏向選民，綠營初選最支持誰？賴清德得到36.6％的支持度，微幅勝過蔡英文的35.3％。

遠見再取目前泛藍民調支持度前兩名，即韓國瑜、郭台銘，與民進黨可能參選人蔡英文、賴清德，再加入無黨籍可能參選者台北市長柯文哲、前行政院長張善政，一共進行四組、四人的跨黨派對比式民調，得出結果：若韓國瑜出戰，目前支持度贏過所有其他候選人；若韓國瑜不參選，而柯文哲參選，柯文哲的支持度為目前最高。

遠見指出，以韓國瑜、柯文哲、蔡英文、張善政的四人對比式民調，詢問受訪者最支持誰，韓國瑜以36.3％勝出，柯文哲居第二，27.1％，蔡英文則居第三，20.6％；以郭台銘、柯文哲、蔡英文、張善政的四人進行對比式民調，則柯文哲勝出，支持度30.0％，郭台銘小輸在後，26.3％，蔡英文20.8％，仍居第三。

另外，以韓國瑜、柯文哲、賴清德、張善政四人進行對比式民調，韓國瑜勝出，拿下36.2％支持度，柯文哲第二，29.4％，賴清德則拿下第三，18.9％； 最後以郭台銘、柯文哲、賴清德，張善政的四人進行對比式民調，則柯文哲居上風，支持度達31.2％，郭台銘居第二，25.5％；至於賴清德則拿下第三，20.6％。

遠見指出， 民調顯示，韓國瑜、柯文哲、郭台銘，三個人的支持度，明顯領先其他傳統政治人物，顯示台灣人民期待「非典型政治人物」出線，創造政治新局。遠見進一步從年齡、戶籍區域等不同族群，分析選民偏好。在年齡層部分，柯文哲是年輕人最愛。而韓國瑜與郭台銘，較吸引年長者支持。