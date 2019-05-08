二度聲援大火遭訴護理師 蔡英文：不應被期待無盡付出

2019-05-08 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



5月12日是國際護師節，總統蔡英文今下午出席在新北市府舉辦的「國際護師節聯合慶祝大會」；在現場護理師一片「天使救人、護理無罪」黃絲帶海中，蔡英文二度挺去年衛福部台北醫院護理之家大火遭起訴的2名護理師，她表示「各位也是普通人，不應該要被期待做無止盡地付出的操累。」

蔡英文5月5日參加第8屆南丁格爾獎時，就表示護理人員應執行專業內的事，而不是背負無限責任，在制度上也要全力檢討改進。

今天蔡參加該大會，是由中華民國護理師護士公會全國聯合會主辦，大會發給每位護理師「天使救人，護理無罪」黃絲帶，讓大家掛在脖子上，現場看過去一片黃。不僅蔡英文，內政部長徐國勇、立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅，及衛福部次長薛瑞元也都在座。

蔡英文說，在座各位都帶了絲帶，大家都非常關心台北醫院遭起訴事件，她先前也表示過，跟大家一樣不捨。她表示，護理師在工作中已經肩負非常多樣繁複任務，「一個好的制度，應該讓每一個專業者做好自己專業內的事情，而不是讓他們背負無限的責任。」

蔡英文說，社會上經常以南丁格爾精神要求、期許護理師，但護理師也有他的辛苦，「各位也是普通人，不應該要被期待做無止盡地付出的操累。」

蔡英文表示，已經要求衛福部提供2名遭訴護理師法律上全力協助，內政部長徐國勇也和消防單位商討進行修法，立法院長蘇嘉全也在這裡，相信他會盡最大力量協商。她說，透過制度設計，讓護理師更專注在自己專業，減輕不必要責任，「這是政府責無旁貸的任務，也是對護理師最直接的支持」。

蔡英文說，世界衛生組織為了紀念南丁格爾女士200歲冥誕，將明年訂為護理、助產年。衛福部也續推動三項重要政策包括投資居家護理、有效護理及智慧護理，讓護理能夠走入社區、家庭，也利用科技和醫療結合，讓照顧無遠弗屆。

蔡英文說，因應下一個十年的社會照顧需求，衛福部也已經針對從現在到2030年的護理人力做出長期、前瞻性規畫。