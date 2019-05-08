沈智慧：民進黨修公投法昨是今非 設下「公投拒馬」

2019-05-08 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院內政委員會今審查公民投票法，國民黨立委沈智慧表示，由於行政院版「公民投票法」規定，公投提案及連署要搜集人民身分證、手機等等多項資料，等於設下「公投拒馬」，讓人民行使直接民權受阻，國民黨立法院黨團全力杯葛。

沈智慧指出，人民必須附上身分證影本才能連署公投，說明了行政院長蘇貞昌「昨是而今非」的心態，目的就是在公投過程製造「綠色恐怖」。

沈智慧說，2006年時任行政院的蘇貞昌，曾經指示內政部修改「公民投票法施行細則」，讓「公投連署不必附上國民身分證影本」。行政院人權保障推動小組也稱：「為兼顧保護個人隱私權與便民考量，針對公民投票的提案或連署，不需檢附連署人的身分證影本，只需填寫證號及戶籍地址即可。」

沈智慧說，如今只為了民進黨在去年九合一選舉慘敗，就牽拖怪罪到公投。民進黨認為自己敗選是因為公投綁大選、公投門檻低等因素，所以行政院提案要把公民投票法，愈修愈嚴格，門檻愈來愈高。限制只能一次性送連署案，不可以補送資料，公投的標題只限10個字，公投內容限縮50個字，這是開民主倒車，讓人民無法正確表達民意內容。

另外，公投本來就要和選舉結合，民進黨去年輸了九合一選舉，不思改革，卻是怪罪公投，所以也要修法與大選脫鉤，扼殺公投。以後公投將出現「手續複雜化」、「資料多重化」、「隱私公開化」等嚴重問題。

沈智慧說，公投法要修，但是修訂的重點在於「懲罰不遵守公投結果的政府」。像是民進黨政府不遵守降低火力發電量、停止燃煤電廠等，應有罰則。而不是把重點放在公投日是否放假、附上身分證影本等這些細微末節上。

對於民進黨抨擊國民黨公投提案，有出現「往生者連署」的問題，沈智慧回應，民主政治本來就是建立在「政治信任」和「電子化政府的行政能力」上。政治信任是指，政府要「給人民更多的方便，而不是讓政府自己方便」。「電子化政府的行政能力」是指選務機關、戶政機關要有基本的勾稽能力。從民主發展和政府效能的角度來看，行政院主張以後公投，連署人都要「附身分證影本」，等於政府帶頭製造麻煩，阻止人民行使直接民權。