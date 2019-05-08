「柯文哲會選總統嗎？」 老天鵝民調出乎意料

2019-05-08 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



老天鵝最新民調，45％網友認為台北市長柯文哲會選總統。圖／取自老天鵝粉專 分享 facebook 前總統陳水扁在「扁柯會」時暗示，「北柯南韓」可能在2020總統大選對決。儘管台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜至今始終未鬆口，但網友心中似乎已有定見。

老天鵝娛樂前天民調，9成網友認為韓國瑜想當總統。

老天鵝今天再發起最新民調，「你覺得，2020柯文哲會出來選總統嗎？」

投票3個多小時，已超過1.5萬人投票，結果出乎意料之外，55％網友認為柯文哲不會選總統；45％認為柯會選。

老天鵝還標註小酸柯文哲，「#大家都在韓總韓總#還有人記得柯P是誰嗎#跟老鵝一樣過氣網紅」。

有柯粉留言表示，「人民會發現最真的政治人物叫柯文哲。只要柯P一聲令下，我們全家毫無懸念。」「雖然參選2020會很辛苦，但真心希望柯P出戰2020，給現今一直在混亂台灣的藍綠二黨，尤其是韓亂流，一個大大的教訓，只有柯P能終止藍綠長久造成的台灣亂象，讓台灣安定繁榮，挺柯P。」

不過，也有網友表示，「自從柯前幾天對阿扁的態度，我默默退出粉絲團。當然我會繼續觀望。」

認為柯不會選的網友指出，「很多人拿柯跟韓國瑜做比較，但其實這兩個人差很多，韓幾乎會出來選是因為他背後的人（老婆、岳父、一干親戚朋友）都跟政治有關，無理由不勸進；但柯背後的人政治味比較低，勸進的可能性不高，我倒不是說柯永遠不會出來選總統，而是至少這一任不會，他應該會把台北市長任期做完。」