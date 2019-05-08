質詢韓國瑜卻被恐嚇 簡煥宗批「高雄為何變這樣？」

2019-05-08 15:23 中央社 高雄8日電



高雄市議員簡煥宗報警，稱臉書遭留言恐嚇。聯合報系資料照片／記者林保光攝影 分享 facebook 民進黨籍高雄市議員簡煥宗三度被恐嚇，不利留言還出現「你是不是想你小孩像『小燈泡』人頭落地」的字句。他今天痛斥，「高雄何以變成這樣」，他「一定會捍衛家人及一切。」

簡煥宗日前在高雄市議會質詢後，臉書接連被留言恐嚇，先是署名「牛牛」在其臉書留言嗆聲要幫忙「接小孩」，昨天出現「你是不是想你小孩像『小燈泡』人頭落地啊」的留言。簡煥宗昨晚報案，警方受理後漏夜展開調查。

簡煥宗今天在民進黨籍高雄市議員邱俊憲等人陪同下受訪。他難掩沉重心情地表示，「每個父母心中都有一個小燈泡」，他會「不惜一切代價，捍衛家人及一切。」

他指出，高雄什麼時候變成這樣子，「韓粉」已危及台灣的民主安全，每個人都應有免於恐懼的權利。

邱俊憲則批評網路威脅攻擊的現象，他說，某些特定媒體、政論節目成了威脅台灣人民的幫兇，讓網路攻擊更肆無忌憚。

媒體詢問簡煥宗，其是否為「黑韓」粉絲頁的管理員。對此，簡煥宗表示，已經對外說清楚了，籲外界勿再抹黑扭曲。

簡煥宗指出，希望每個人都有免於恐懼的自由，側面得知中國國民黨籍高雄市議員邱于軒指他是「咎由自取（被恐嚇），否則孩子不會受傷害」，他要求道歉；他也在收集資料，會做必要的司法動作。

對於簡煥宗的要求，邱于軒受訪表示，她認為全案是有「黑韓」的網軍一直攻擊「韓粉」所致，希望簡煥宗勿再扭曲及抹黑她；至於提告一事，她「尊重」。