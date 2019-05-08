周錫瑋發起關扁陳抗 批柯文哲出席阿扁新書發表是小丑

2019-05-08 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



前台北縣長周錫瑋今天下午到北市內湖區上談話節目「仁者無敵」錄影前受訪。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁保外就醫卻「趴趴走」參加各種活動持續引發爭議，前台北縣長周錫瑋明天下午於台北大直典華發起「關扁」抗議活動；對於台北市長柯文哲日前參加陳水扁新書發表會，周今天下午到北市內湖區上談話節目「仁者無敵」錄影前受訪說，「柯不但是小丑，心中也只有選舉、選票」。

周錫瑋表示，一位貪汙的總統可讓所有的醫界、法界、政界都低頭，那這個社會還有什麼叫是非對錯；一個法院宣判、國際都認證貪汙的總統，居然還可出來演講、影響台灣社會，如此作法，他不知道如何教好下一代這個社會是不允許貪汙的。

周錫瑋說，外界普遍認定陳水扁的行為是不可以的，且陳也承認自己犯的錯，但包含柯文哲、民進黨人士如前行政院長賴清德等人也都向陳水扁低頭；到今天為止，沒人告訴陳水扁、總統蔡英文、柯文哲等人，這是錯的嗎？

周表示，他認為應該有提醒聲音、力量，因此才發起「關扁」陳抗，他沒預估明天有多少人到，但相信不會只有他去，他也相信正面的聲音將持續不斷；他也盼國家的民主、司法應回到正確的方向，因為現在走的是錯誤的路。

他也說，蔡英文包庇陳水扁的作法是政治上的錯誤，法官、醫生也很可憐，都受政治力影響，不能獨立、正確地去做事。

周錫瑋還批評，柯文哲日前出席陳水扁新書發表會講出一些挑撥大家去恨前總統馬英九的話，應是盤算要獲得綠營台獨人士支持，他認為「柯不但是小丑，心中也只有選舉、選票」，因此柯不夠資格出來選總統。