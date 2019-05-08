柯家有賴清德合照…被問到「蔡柯配」？ 柯媽：不可能啦

2019-05-08 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲的父親柯承發（左）、母親何瑞英（右）。聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨總統大選黨內初選，總統蔡英文與行政院前院長賴清德的競爭激烈。台北市長柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英今天中午接受NOWnews直播節目「小玉巷仔內」專訪時，意外被網友發現，柯爸、柯媽家中竟然擺了和賴清德的合照，是否代表可能支持賴清德？

對此，柯承發表示，這是之前賴清德為了行銷農產來新竹，當時賴清德到家裡很客氣，自己也和賴清德說「民進黨裡面，我最欣賞的就是賴清德」，以後有什麼事情盡量商量，盡量為台灣，不要對立。

至於是否代表民進黨初選，有可能力挺賴清德？柯承發則未說話；不過何瑞英則在旁說，大家都是朋友，「不過賴清德也不錯啊，我不敢選擇」。

實際上，何瑞英之前被問到是否支持蔡英文連任時，何瑞英曾說過「我是說大家都不相欠了！」何瑞英今也提到，當時講這句話，也被柯文哲罵，怎麼可以這樣子說，以後不要再這樣子講了，「但大家都說我很勇敢，說得很對啊」。

對於「蔡柯配」，何瑞英說，「不可能啦」，大家心知肚明；也不認為柯文哲會組黨，也沒有要用什麼基金會，就是公開透明，比較沒有壓力。

賴清德來找柯文哲搭配？何瑞英笑說，這是他們兩個人的事情，老人家不敢管太多。